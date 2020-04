Na letališču pristali Slovenci iz Tajske, Filipinov in Švice. Sledi samoizolacija. #video

Danes zjutraj je v Ljubljano 🇸🇮prispelo 20 Slovencev iz Tajske, Filipinov in Svice 🇨🇭,ki smo jih sinoci pospremili z letalisca Zurich. Ne vemo, kdo je bolj vesel: oni ali mi! 💪👏 @MZZRS @SLOinAUT @SLOinJP @SLOinCHN @vladaRS @GovorecCOVID19 pic.twitter.com/A5Ynjl7QlJ — Slovenia in Suisse (@SLOinSUI) April 1, 2020

Na Brniku naj bi nocoj tudi pristalo letalo iz Helsinkov, ki bo prek Kopenhagna pripeljalo 45 potnikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Italije; približno polovica jih bo iz Slovenije. Pred tem bo to letalo v Helsinke odpeljalo 29 državljanov iz skandinavskih in baltskih držav ter Islandije, so za STA potrdili na ministrstvu za zunanje zadeve.

Še ta teden deset Slovencev iz ZDA

Po besedah vodje konzularnega oddelka Andreja Štera bo poleg tega predvidoma do konca tega tedna iz Londona poletelo večje letalo z okoli 200 sedeži, na katerem naj bi bili tudi vsi slovenski državljani iz Velike Britanije in Irske, ki se želijo vrniti v domovino. Predvidoma še ta teden naj bi se iz ZDA z madžarskim letalom, ki bo pristalo v Budimpešti, tudi vrnilo približno deset Slovencev. Ti se bodo prav tako organizirano vrnili v Slovenijo. Tudi zanje je ob prihodu v domovino predvidena domača 14-dnevna samoizolacija, piše STA

Na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ), kjer si še naprej prizadevajo za vrnitev slovenskih državljanov, ki so po svetu obtičali zaradi ukrepov ob pandemiji novega koronavirusa, ob tem opozarjajo, da od 6. aprila ne bo več posebnih letal za zagotavljanje organiziranih vrnitev slovenskih državljanov iz oddaljenih destinacij in bodo pomagali le preko diplomatske izmenjave in evropske pomoči.

V Slovenijo se je, po navedbah MZZ, doslej z izrednimi leti vrnilo okoli 360 državljanov Slovenije. MZZ na spletni strani še navaja, da so s posebnimi avtobusnimi prevozi domov doslej pripeljali okoli 120 državljanov. Okoli tisoč državljanov se je s pomočjo sodelavk in sodelavcev slovenske diplomatsko-konzularne mreže po svetu v domovino vrnilo samostojno, poroča STA.

Vsi potniki iz Španije v karanteno

Glede vrnitve slovenskih državljanov iz tujine se postavlja vprašanje, zakaj skupinama 16 slovenskih državljanov, ki so se v domovino z nočnim letom prek Lizbone vrnili iz Latinske Amerike in Portugalske, in 20 Slovencev, ki se je iz Azije z letom prek Švice in nato z avtobusom vrnila v Slovenijo, ni bila odrejena 14-dnevna karantena kot tistim državljanom, ki so se pred dnevi vrnili iz Španije.

Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da vse potnike, ki prihajajo iz Španije, napotijo v karanteno. "Za potnike, ki prihajajo iz krajev, kjer bolezen še ni razširjena v takšni meri, pa velja, da po novem pri vseh opravimo testiranje in nato glede na rezultat presodimo, kam sodijo. Načeloma pa velja, da bi morali ljudi preverjati že ob prihodih na letališče in za tiste, ki so pozitivni, že tam odrediti karanteno, negativne pa poslati domov v samoizolacijo," je pojasnil Kacin.