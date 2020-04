Nov vdor virusa v UKC Maribor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz mariborskega kliničnega centra sporočajo, da so ponovno doživeli vnos novega koronavirusa v belo območje. Ob prvem testiranju na novi koronavirus je bil pacient negativen, drugi test pa je pokazal okužbo.

Kot so sporočili iz mariborskega univerzitetnega kliničnega centra, so pri bolniku, ki je utrpel hude poškodbe prsnega koša, opravili dve testiranji na novi koronavirus. Ker je bil prvi test negativen, so bolnika sprejeli v tako imenovano belo območje oziroma na navaden oddelek.

Že drugi vnos v zadnjih petih dneh

"Drugi test pa je nato pokazal, da je pozitiven," so sporočili iz UKC Maribor in dodali, da so že sprejeli vse ustrezne ukrepe.

Vnos novega koronavirusa v belo območje so v mariborskem kliničnem centru sicer doživeli že prejšnji teden. Ob sprejemu je bil bolnik negativen, dan kasneje pa pozitiven. Okuženi se je zdravil na navadnem oddelku intenzivne nege.

54 zaposlenih v samoizolaciji

Včeraj je bilo 54 zaposlenih v UKC Maribor preventivno v domači izolaciji (zaradi nedavnih tesnih socialnih stikov). Všteti so vsi zaposleni, ne le zdravstveno osebje.

Po zadnjih podatkih je v UKC Maribor hospitaliziranih 32 pacientov okuženih z novim koronavirusom, od tega je devet pacientov v intenzivni enoti, vseh devet je intubiranih oziroma na raspiratorju. UKC Maribor je sicer ravno včeraj prevzel pošiljko desetih medicinskih respiratorjev, ki jih že pripravljajo za uporabo.

