Število umrlih v šmarskem domu upokojencev poraslo na šest

Po zadnjih dostopnih podatkih je v šmarskem domu starejših okuženih že 60 stanovalcev in 11 zaposlenih. Šest stanovalcev je hospitaliziranih v celjski bolnišnici. Vsi okuženi stanovalci so nameščeni v izoliranem delu doma, zaposleni pa so v domači izolaciji. Vsi oboleli kažejo rahle klinične znake bolezni covid-19, piše STA.

Virus se širi hitreje, kot so pričakovali

Po oceni direktorice doma Gordane Drimel je virus izredno agresiven, širi se hitreje, kot so pričakovali. V domu izvajajo vse mogoče ukrepe s sredstvi, ki jih imajo na razpolago. Ker se bolezenski znaki še pojavljajo, pričakuje porast števila potrjenih okužb tudi v prihodnjih dneh.

Dodatne brise bodo odvzemali po navodilih zdravnika. Vsi stanovalci so pod nadzorom zdravnikov primarne ravni in infektologa. Zaposleni doma upokojencev vseskozi poostreno spremljajo zdravstveno stanje ter o vseh morebitnih spremembah in počutju sproti obveščajo svojce, še navaja STA.