Zadnji podatki: 15 mrtvih in več kot 800 okuženih

Vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin je povedal, da je v Sloveniji umrlo že 15 ljudi, ki so bili okuženi z novim koronavirusom. V ponedeljek sta namreč po njegovih besedah umrla dva okužena, danes do 11. ure, ko se je začela novinarska konferenca, pa še dva človeka, ki sta bila okužena z novim koronavirusom. Eden od preminulih je včeraj umrl v bolnišnici na Golniku, šlo je za starejšega moškega, je pojasnil Kacin.

Več kot 800 potrjenih okužb, skupaj testirali več kot 22 tisoč ljudi

V Sloveniji so pristojni po zadnjih podatkih potrdili 802 okužbi, kar je 46 več kot dan pred tem. Skupaj je bilo testiranih 22.474 ljudi, samo včeraj so testirali 1.125 ljudi, je pojasnil Kacin: "Ne potrebujemo več dokazov o tem, v kako resni situaciji smo. Ne potrebujemo novih potrditev, da je potrebno biti maksimalno previden. Šest ljudi, ki so preboleli bolezen covid-19, so odpustili iz bolnišnic.

"Zavedamo se, da je danes dan izplačila pokojnin. Prosim vse upokojence, da preložijo dvig pokojnin, če to ni nujno potrebno, in se izogibajo zaprtih prostorov, če je tam veliko ljudi," je pojasnil vladni govorec. Nošenje mask in improviziranih zaščitnih sredstev v zaprtih prostorih je naša suverena in odgovorna odločitev, ki temelji na naši strokovni presoji razmer, je pojasnil Kacin. Po njegovih besedah je ključno, da se maske pravilno uporabljajo. Nepravilna uporaba mask je škodljiva, je opozoril vladni govorec.

"Gre za ukrepe, ki niso obarvani z ideologijo"

Specialistka pediatrije Tina Bergant in specialistka anesteziologije Polona Gams sta povedali, da mladi zdravniki na terenu vsak dan nosijo zaščitno opremo. "Delamo vse, da bi to epidemijo zajezili ter da zaščitimo najranljivejšo populacijo starejših in kronično bolnih. Gre za ukrepe, ki niso obarvani z ideologijo," je pojasnil Bergantova. Po njenih besedah moramo vsi upoštevati medicinsko utemeljena strokovna navodila.

"Ostanite doma. To je tako imenovana karantena, s katero preprečimo širjenje okužbe. Drugo navodilo je skrb za osebno higieno. Tretje navodilo je uporaba mask. Vem, da ste pri tem nekoliko zmedeni, sploh če ste poslušali navodila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Če ste bolni, če kašljate in imate izcedek iz nosu, potem WHO priporoča nošenje mask v javnem zaprtem prostoru," je dejala Bergantova.

Uporaba mask je po njenih besedah zaželena tudi v trgovinah. "V državah, kjer tradicionalno bolj pogosto nosijo maske, na primer v Singapurju, na Japonskem in v Južni Koreji, so naraščanje števila okužb uspeli zajeziti mnogo hitreje kot v državah, kjer uporabe mask v javnem prostoru ni," je pojasnila Bergantova.

Pri uporabi mask morajo biti ljudje pozorni, da maska pokrije celoten obraz, od korena nosu do konca brade. "Ko si masko enkrat namestite, je ne popravljajte več. Hkrati z masko zaščitite svoj obraz, da se čim manj dotikate svojih sluznic. Pomembno je tudi, kako masko odstranite. Ponovno si očistite roke in nato masko pravilno odstranite," svetuje Bergantova.

Minister Simoniti o ukrepih na področju kulture

Minister za kulturo Vasko Simoniti je na novinarski konferenci vlade predstavil ukrepe iz prvega svežnja za ublažitev posledic epidemije, ki ga je pripravila vlada. "Samozaposlenim v kulturi bo država omogočila izredno finančno pomoč v obliki trimesečnega temeljnega dohodka. Ti bodo za marec prejeli 350 evrov, če bodo seveda dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem vsaj na 25-odstotni ravni, za april in maj pa 700 evrov, če bodo dokazali upad prihodka v primerjavi s februarjem za vsaj 50 odstotkov."

Država bo samozaposlenim v kulturi po njegovih besedah krila vse pripadajoče prispevke za socialno varnost od časa epidemije do njenega izteka. "Na ministrstvu za kulturo vodimo tri skupine samozaposlenih. Vse te tri skupine bodo deležne temeljnega dodatka in plačila prispevkov," je pojasnil Simoniti. Ministrstvo za kulturo je po njegovih besedah k vladnemu megazakonu protikorona ukrepov vložilo dopolnilo, po katerem bi samozaposleni v kulturi izpad dohodkov izkazovali glede na dohodke v zadnjega pol leta.

Nevladne organizacije so kot delodajalci upravičeni do povračila izplačila nadomestil plače delavcem, ki jim zaradi posledic epidemije ali druge višje sile ne morejo zagotavljati dela. "Tisti delavci, ki so financirani iz proračuna na podlagi projektnega paketa, pa bodo od države dobili procentualno razliko, ki ni pokrita s strani subvencije." Če nevladne organizacije ne prejemajo nobenih subvencij od države, imajo pa zaposlene, se tem zaposlenim po besedah ministra financira celotno nadomestilo v višini 700 evrov.

Tistim javnim zavodom, ki so financirani iz proračuna, država nadomešča vse plačilne transferje oziroma nadomešča dohodke, ki izhajajo iz plač, je pojasnil Simoniti. Na vprašanje, ali bodo gospodinjstva oproščena plačevanja RTV-prispevka, je Simoniti odgovoril, da mora to preučiti, a da za zdaj "ne izhaja, da bi bila gospodinjstva oproščena plačevanja RTV-naročnine". Ob tem je sicer pojasnil, da RTV Slovenija za april ne bo izdala računov pravnim osebam za sprejemnike v javni rabi in nastanitvenih obratih.