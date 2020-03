Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktor za nujno pomoč pri Svetovni zdravsteveni organizcaiji (WHO) Michael Ryan je danes dejal, da ni dokazov, da nošenje zaščitne maske koristi, ob tem pa predstavlja dodatno tveganje, če si ljudje narobe snamejo masko in se pri tem okužijo.

Medtem, ko v Sloveniji od polnoči velja odlok, po katerem je nošenje maske oziroma druge oblike zaščite ustnega in nosenga predela obvezno v zaprtih javnih krajih, je WHO sporočil, da odsvetuje splošno uporabo zaščitnih mask v pandemiji covida-19 razen pri okuženih oz. obolelih.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je po novem obvezna uporaba zaščitnih rokavic ter zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta.

Nošenje zaščitnih mask ali podobnega v javnosti je že nekaj dni obvezno na Češkem, od danes tudi v Bolgariji. Uporaba zaščitnih mask v trgovinah bo obvezna tudi v Avstriji. Kupci jih bodo dobili v trgovinah in jih bodo morali sami plačati.