Večja donacija zaščitne opreme Hisensa že v Sloveniji

V skladišče civilne zaščite v Rojah je danes prispela donacija medicinske zaščitne opreme, ki jo je Sloveniji doniral kitajski lastnik velenjskega Gorenja Hisense. Podjetje je med drugim podarilo 200.000 zaščitnih mask in 2000 kompletov zaščitnih oblek, pomagal pa je tudi pri nakupu 46 medicinskih ventilatorjev, ki so še na poti. Tudi slovenska podjetja že teden dni proizvajajo zaščitne maske za potrebe državnih blagovnih rezerv, za nekatere občine, ki maske nato delijo po gospodinjstvih, jih izdelujejo lokalni obrtniki.

V obsežnem paketu je Hisense državi doniral 200.000 zaščitnih mask in 2000 kompletov zaščitnih oblek, 500 respiratorjev in medicinski ventilator, v donaciji pa so še zaščitna očala za zdravstvene delavce.

Podjetje je državi pomagalo tudi pri nakupu dodatnih 46 medicinskih ventilatorjev oz. naprav za umetno predihavanje pljuč, ki bodo v Slovenijo prispeli v naslednjih dveh dneh, so sporočili iz Gorenja.

"Hvaležni smo vsem donatorjem, ki so že in še bodo pomagali z dobavo zaščitne opreme. Teh ni malo in vesel sem, da je tako," je ob prevzemu zaščitne in medicinske opreme po poročanju STA dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Foto: Reuters Predsednik Hisense Europe Group Alex Zhu je dodal, da si v podjetju prizadevajo pomagati v vseh okoljih, kjer delujejo, tako z donacijami opreme, kot z deljenjem preizkušenih dobrih praks za preprečevanje širjenja koronavirusa ter za zaščito zdravja zaposlenih, ki so jih oblikovali na osnovi izkušenj ob izbruhu koronavirusa na Kitajskem. Ukrepe za preprečevanje širjenja virusa so delili tudi z drugimi podjetji in organizacijami.

Zaradi velikih težav v logistiki, ki se pojavljajo pri zbiranju in transportu donacij zaščitne opreme, je skupina Hisense Sloveniji priskočila na pomoč tudi s tem, da je v mestu Qindgao, kjer ima sedež, državi dala v uporabo skladišče. Tam njihovi zaposleni na enem mestu zbirajo vse donacije s Kitajske, namenjene v Slovenijo in jih odpremljajo na letališče, piše STA.

Proizvodnja zaščitnih mask v nekaterih slovenskih podjetjih že dobro vpeljana

Kidričevsko podjetje Boxmark zaradi epidemije koronavirusa že teden dni proizvaja zaščitne maske za potrebe državnih blagovnih rezerv. Kot je danes povedal direktor družbe Marjan Trobiš, je proizvodnja po začetnih krčih zdaj dodobra stekla, tako da dnevno izdelajo več kot 6000 mask. Proizvodnja na polno teče tudi v podjetju Prevent&Deloza, poroča STA.

Po Trobiševih besedah gre okoli 130 šiviljam delo vse bolje od rok, za zdaj pa ne razmišljajo o dodatni proizvodnji ali morebitni spremembi števila delavk.

"Zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov to ne bi bilo mogoče. Tako bomo delali, dokler bo država potrebovala našo pomoč," je dejal prvi mož podjetja, ki se sicer ukvarja s proizvodnjo sedežnih prevlek za avtomobilsko in letalsko industrijo.

Materiala imajo za zdaj dovolj, zato lahko svoje načrte najmanj ta in še naslednji teden stoodstotno izpolnijo, piše STA.

Ptujsko podjetje Zaščita razvilo ergonomsko oblikovano masko

Pripravljenost na pomoč pri proizvodnjo zaščitnih mask so pokazali tudi v drugih slovenskih podjetjih. Med tistimi, ki so se s tem ukvarjali že pred epidemijo, je ptujsko podjetje Zaščita, kjer so razvili ergonomsko oblikovano masko za večkratno uporabo.

Zaradi povečanega povpraševanja so uvedli dvoizmensko delo, tako da skupaj z zunanjimi sodelavci in kooperanti trenutno proizvedejo od 3000 do 4000 zaščitnih mask dnevno. Večinoma jih delajo za trg, a so jih zdaj določen del ponudili tudi zdravstvenim ustanovam.

V Prevent&Deloza dobavili že 23.000 pralnih mask, ta teden še 42.000

V celjskem podjetju Prevent&Deloza so danes proizvedli okoli 8000 pralnih mask. Od začetka proizvodnje, ki se je začela pred približno 10 dnevi, so doslej dobavili približno 23.000 pralnih mask, ta teden pa bo državnim blagovnim rezervam in zdravstvenim ustanovam odpremljenih okoli 42.000 mask, še poroča STA.

Brez zaščite čez zgornja dihala ni več mogoče vstopiti v zaprte javne prostore. Foto: Ana Kovač

Na pomoč priskočili tudi lokalni obrtniki, občine maske delijo med gospodinjstva

Na Koroškem so nekaterim občinam pri izdelavi pralnih mask za razdelitev v gospodinjstva priskočili na pomoč tudi lokalni obrtniki. V Vuzenici so maske za občane zašili v Šiviljstvu Knez, občina pa jih je že prejšnji teden razdelila po gospodinjstvih.

Za občane Radelj ob Dravi v teh dneh maske šiva podjetnica Melita Dobnik, po napovedih župana Alana Bukovnika bo vsako od 2300 gospodinjstev v občini prejelo po dve pralni maski.

Tudi na Ravnah na Koroškem bodo vsem gospodinjstvom zagotovili pralne maske, pošiljanje je napovedano za ta teden, na poziv občine se je odzvalo več šivilj. "Materiala za izdelavo je dovolj, zato vsi dobite maske v kratkem," je na svojem Facebook profilu sporočil župan Tomaž Rožen.

Občina Dobje in tamkajšnji občinski štab civilne zaščite sta v ponedeljek v vse domove poslala po eno pralno zaščitno masko. Okrog 400 pralnih zaščitnih mask so zašile dobjanske šivilje, nekaj mask pa je bilo na voljo tudi v tamkajšnji trgovini.

V Škofji Loki maske izdelujejo v Filcu, kjer več podatkov o tem niso podali, šivajo pa jih tudi v Odeji. Kot sporočajo iz Odeje, njihove šivilje ta čas s polno paro šivajo zaščitne maske. Ker jih nimajo na zalogi in jih izdelujejo sproti, so jih začasno umaknili iz prodaje, na voljo pa bodo ponovno od srede.

Poleg izdelave pralnih mask iz blaga pa po različnih podjetjih v državi teče tudi proizvodnja mask za enkratno uporabo iz štirislojnih airlaid servietov, kakršne izdeluje kranjsko podjetje za proizvodnjo papirne galanterije Seti. Gre za maske, ki niso primerne za zdravstveno uporabo, temveč so namenjene izključno zaščiti splošne populacije za industrijo ali trgovino, še piše STA.