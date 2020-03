Domača maska ne omogoča takšne zaščite kot kirurška #video

Z uporabo maske se lahko verjetnost okužbe zmanjša za polovico, če masko uporabljata oba sogovornika pa je verjetnost okužbe 25-odstotna, je pojasnil Jelko Kacin. "Ko masko nosimo mi, ščitimo druge. Če drugi nosijo maske, ščitijo nas. Če skupaj nosimo maske, ščitimo drug drugega," je pojasnila zdravnica Tina Bregant, piše STA.

"Ne smemo dopustiti, da nošenje mask zmanjša našo siceršnjo previdnost," je še poudaril Kacin. Uporabo maske sicer priporoča ob kontaktih z drugimi ljudmi, kot je na primer obisk trgovine. Bregantova je spomnila še na siceršnja priporočila proti širjenju novega koronavirusa, naj prebivalci ostajajo doma, si umivajo roke in uporabljajo razkužila ter maske. Izdelave pralnih mask so se lotile tudi šivilje v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Na spletni strani so objavile kroj za izdelavo maske in navodila.

Šivilje iz UKC so poudarile, da mora biti maska pralna

Svetujejo, naj se v maskah ne uporablja elastike, ker ni primera za pranje na visokih temperaturah, bolje je uporabiti bombažne trakove. Maska mora pokriti tako nos kot usta, najbolje je, če sega tudi pod brado. Pri nosu se mora tesno prilegati, v kirurške maske je s tem namenom vstavljena žička. Šivilje iz UKC opozarjajo, da žička ne sme predreti doma narejene maske.

O tem, kako učinkovite so doma narejene maske, pa so se spraševali tudi raziskovalci univerze Cambridge. V raziskavi so merili prepustnost različnih domačih materialov na bakterijo bacillus atrophaeus in virus bacteriophage MS. Domači materiali sicer prepuščajo nekoliko več bakterij in virusov kot kirurške maske. Te so v raziskavi ujele 97 odstotkov bakterij v velikosti enega mikrona in 89 odstotkov virusov v velikosti 0,02 mikrona.

Vsi testirani materiali so ujeli vsaj 50 odstotkov delcev. A so glede na raziskavo, najbolj neprepustne vrečke za sesalec (86 odstotkov), sledijo kuhinjske krpe (73 odstotkov), bombažne majice (70 odstotkov) in prevleke za vzglavnik (68 odstotkov). V testu so uporabili tako en mikron velike bakterije, ki so desetkrat večje od koronavirusa. Testirali so tudi virus, ki je petkrat manjši od koronavirusa. Navedene številke veljajo za test na slednjega, poroča STA.

A je dihanje skozi vrečko za sesalec ali kuhinjsko krpo precej oteženo

Zato raziskovalci priporočajo, naj se za domače maske uporabi dve plasti prevleke za vzglavnik ali dve plasti bombažne majice. Ko je maska narejena, pa si jo je treba tudi pravilno nadeti. Bregantova je poudarila, da si je treba masko vedno nadeti s čistimi rokami. Pri nosu je treba masko ustrezno prilagoditi, če nosimo očala, pa očala pridejo čez masko. Ko je maska nameščena, se je oseba ne sme dotikati. Masko je treba zamenjati, ko se navlaži.

V UKC pa so opozorili še, da se maske ne sme nositi pod nosom ali brado. Pravilno se masko odstrani le s prijemom za trakove ali elastike. Sprednjega dela maske se ne smemo dotikati, saj se s tem poveča možnost okužbe, izhaja iz njihove spletne strani.

Po uporabi je masko treba odložiti tako, da ne prihaja v stik s čistim perilom. Masko je najbolje prati na 95 stopinjah Celzija. Pri pranju se uporabi običajen pralni prašek. Suho masko je treba še prelikati, likalnik mora biti nastavljen na visoko temperaturo, likati je treba brez pare. Domače šivilje pa so na družbenih omrežjih spomnile tudi, da je maske mogoče tudi prekuhati, kot so perilo včasih razkuževale babice, še navaja STA.