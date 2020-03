Iz ZDA se želi vrniti 300 Slovencev

S slovenskega veleposlaništva v Washingtonu so sporočili, da se je na zunanje ministrstvo oziroma neposredno pri njih za pomoč pri vrnitvi v domovino do zdaj prijavilo okrog 300 Slovencev. Med njimi se jih je 120 že potrjeno varno vrnilo. Preostali so še v tranzitu ali si skušajo urediti prevoze.

Številke naraščajo, veliko pa se jih je vrnilo tudi samih brez pomoči. Veleposlaništvo v Washingtonu pomaga tudi pri vračanju Slovencev iz Mehike, Srednje Amerike in s Karibov. Iz teh držav se je do zdaj prijavilo okrog 150 ljudi, nekaj manj kot 100 pa se jih je že vrnilo.

Veliko Slovencev živi v New Yorku, ki je žarišče koronavirusa v ZDA. Tam so do zdaj našteli več kot 112 tisoč okužb in več kot 1840 mrtvih zaradi koronavirusa. V državi New York je okuženih več kot 52.300 ljudi, umrlo pa jih je 603.

V mestu New York z več kot osmimi milijoni prebivalcev je več kot 29 tisoč okuženih in 517 mrtvih. Daleč za New Yorkom je sosednja država New Jersey z več kot 8800 okuženimi in 107 mrtvimi.

Zaprta tudi slovenska cerkev

Newyorški Slovenci se morajo za pomoč obrniti na veleposlaništvo v Washingtonu, ker v mestu ob reki Hudson že več let ni konzulata. Deluje pa misija pri ZN oziroma diplomati delajo od doma.

Za obiske in maše je zaprta tudi slovenska cerkev sv. Cirila v East Villageu, kjer frančiškanski pater drži trdnjavo in vodi maše s pomočjo sodobne tehnologije na daljavo.

Za zdaj ni nobenih podatkov o tem, da bi se kdo iz slovenske skupnosti v New Yorku in okolici okužil s koronavirusom oziroma bi umrl. Druženja in komunikacija potekajo prek telefonov in družbenih medijev.