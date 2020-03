V ZDA že več kot 100 tisoč okuženih z novim koronavirusom #video

Do petka zvečer so v ZDA našteli 104.007 okužb in 1.693 smrtnih žrtev covida 19. Samo v najhuje prizadeti zvezni državi New York je bilo okužb 46.016, smrti pa 610. V mestu New York so našteli 26.700 okužb in 450 smrti. Za New Yorkom je po številu okužb na drugem mestu sosednji New Jersey (8825), kjer je umrlo 108 ljudi. Tretja je sedaj Kalifornija s 4.714 okužbami in 97 mrtvimi, pred zvezno državo Washington, kjer se je pandemija v ZDA začela s 3723 okuženimi in 174 mrtvimi, piše STA.

Razpošiljajo teste, ki bi virus zaznali v 15 minutah

Trump se je ob podpisu zakona zahvalil kongresnikom obeh strank, da so ga hitro potrdili, vendar pa je na slovesen podpis povabil le republikance. Zakon prinaša Američanu s plačo, nižjo od 75 tisoč dolarjev na leto, po 1.200 dolarjev pomoči. Skoraj 900 milijard bodo dobila velika in manjša podjetja, brezposelni bodo dobili nekaj več podpore, pomoč bodo prejele letalske družbe in druga podjetja.

Zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) je sicer v petek dala zeleno luč laboratorijem Abbott, da razpošljejo naokoli nove teste za koronavirus, ki naj bi bili sposobni zaznati virus v 15 minutah. ZDA bi morale za uspešno kosanje s koronavirusom testirati med 100 tisoč in 150 tisoč ljudi na dan, za zdaj jim, po nepopolnih podatkih, uspeva največ do 90 tisoč, navaja STA.