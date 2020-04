Ljutomer: v domu starejših občanov potrdili še 11 okužb

V domu starejših občanov (DSO) Ljutomer so potrdili še 11 okužb z novim koronavirusom. Število okuženih se je tako povzpelo na 33. Predstavniki doma in pristojnih služb zdaj preverjajo ustreznost novih prostorov, v katere bi premestili del varovancev.

Kot je danes dejal direktor ljutomerskega doma starejših občanov Tomislav Nemec, mora o primernosti prostorov odločiti epidemiološka služba, sicer pa bodo po njegovih besedah naredili vse, kar je možno. Težave rešujejo po korakih in v dogovoru s strokovnjaki, je dejal Nemec.

Občani in svojci stanovalcev zahtevajo ukrepanje

V javnosti je zakrožilo pismo občanov Ljutomera in svojcev varovancev doma, ki zahtevajo ukrepanje. Kot pišejo, obstajata upravičena skrb in strah štiri tisoč ljudi, ki živijo v mestu Ljutomer, da so ogroženi. Zato je nujno ukrepanje, da se virus ne bo širil tako hitro.

Število okužb z novim koronavirusom v domovih za ostarele hitro narašča. Foto: Pixabay

"Vodstvo DSO že od petkove okužbe pričakuje, da obolele preselijo v športno dvorano, ki je popolnoma neustrezen prostor, saj nima možnosti za ločevanje ljudi, opreme za skrb za bolnike ali ustrezno število sanitarij in tušev. Dodatno skrb pa utemeljujemo s tem, da so se stanovalci doma starejših občanov še 27. marca sprehajali zunaj stavbe in po poročanju občanov tudi po mestu," so dodali v pismu.

Zaskrbljeni, da bi se okužbe širile drugod po občini

Domu starejših tudi očitajo, da so v jedilnico vstopali zaposleni iz drugih podjetij ali organizacij ter da so razvažali malice približno 30 občanom. "Zaskrbljeni smo tudi za zaposlene, ker nam sporočajo, da jim ni jasno povedano, kdo vse je bil v stiku z okuženimi in kako naj ustrezno ukrepajo, da zavarujejo sebe in svoje družinske člane, med katerimi je veliko otrok. Prav tako ni informacije, ali se je vodstvo, ki je bilo v stiku z virusom, testiralo na okužbe in ustrezno zavarovalo," še piše v pismu.

Pisci rešitev vidijo v razdelitvi stavbe doma na tri oddelke, za zdrave, s sumom okužbe in okužene, v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdrave prebivalce naj bi po njihovem preselili iz doma, z zunanjim okoljem pa preprečili stike in s tem širitev okužbe.

O rešitvah in načinih, kako v domovih zagotoviti ločeno bivanje in tudi ločeno delo za tri skupine oskrbovancev, so se predstavniki domov v sredo pogovarjali z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem, ministrom za delo Janezom Ciglerjem Kraljem ter regijskimi koordinatorji.