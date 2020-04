Koronavirus: svet se približuje mejniku

Po izračunih francoske tiskovne agencije AFP so od začetka pojava novega koronavirusa v kitajskem Wuhanu konec decembra lani potrdili več kot 900 tisoč okužb, skoraj 46 tisoč ljudi je umrlo za boleznijo covid-19. Po ocenah prvega moža Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedrosa Adhanoma bo v prihodnjih dneh okuženih že milijon ljudi. "Zelo me skrbita hitro naraščanje števila okuženih in naglo širjenje po svetu," je poudaril v sredo v videokonferenci, piše STA.

Največ okuženih je trenutno v ZDA

V ZDA so v sredo zvečer okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 215.417 ljudeh. Umrlo jih je 5.116. V najhuje prizadeti ameriški zvezni državi New York je okuženih 84 tisoč ljudi, umrlo jih je 2.219. V mestu New York so zabeležili 47.500 okuženih in 1374 smrtnih primerov. Za New Yorkom so New Jersey z 22.500 okužbami in 355 mrtvimi, Kalifornija z 9.900 okužbami in 215 mrtvimi in Michigan z 9315 okužbami in 355 mrtvimi, piše STA.

Predsednik ZDA Donald Trump pa še naprej zavrača izdajo navodila za omejitev gibanja in gospodarskih aktivnosti po ZDA, zato takšne ukrepe sprejemajo guvernerji zveznih držav sami. Do zdaj jih je to storilo 40 in veljajo za približno 285 milijonov od skupno 330 milijonov prebivalcev ZDA. Okužbe in smrti v ZDA še naprej naraščajo.

Trump nima pooblastil, da bi ukazal prepoved gibanja

Stališče ameriškega predsednika Donalda Trumpa je, da naj se ameriške zvezne države same odločijo o potrebnih ukrepih, ker niso vse enake, nekatere tudi nimajo težav zaradi novega koronavirusa. Trump sicer niti nima pooblastil, da bi po državah ukazal zaprtje poslov in prepoved gibanja, ampak lahko le izda navodila oziroma priporočila. Nekateri republikanski guvernerji ostajajo trmasti in tako na primer v Iowi, Nebraski in drugje življenje teče naprej, kot da ni pandemije, poroča STA.