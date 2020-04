V ZDA bi lahko zaradi novega koronavirusa umrlo do 240 tisoč ljudi

Vladni strokovnjaki za boj proti novemu koronavirusu ocenjujejo, da bo v ZDA zaradi pandemije umrlo med 100.000 in 240.000 ljudi, predsednik Donald Trump pa je Američane pozval, naj se pripravijo na dva huda tedna. Do torka zvečer se je v ZDA okužilo že 190.000 ljudi, umrlo pa jih je skoraj 4.000.

Ocene o številu smrtnih primerov predvidevajo, da se bodo Američani držali veljavnih navodil o družbenem distanciranju. Koordinatorka delovne skupine Bele hiše proti koronavirusu Deborah Birx je Američane ponovno pozvala, naj upoštevajo navodila in ukrepe, sicer se bo številka smrtnih žrtev premaknila bližje uvodnim ocenam, ki so se gibale med 1,5 do 2,2 milijona mrtvih. Opozorila je še posebej tiste države, ki nimajo tako velikega izbruha, kot na primer New York, da imajo možnost zmanjšati širjenje okužb, piše STA.

Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je dejal, da bodo številke rasle še naprej, kar pa ne sme vzeti poguma, ker ukrepi za lajšanje delujejo in bodo delovali. Opogumlja ga Kalifornija in država Washington, kjer so hitro ukrepali in okužbe ne naraščajo tako zelo kot ponekod drugje.

Trump je dejal, da bosta naslednja dva tedna zelo huda in da gre za življenje ali smrt. Američane je pozval, naj ubogajo navodila vlade. Vidi pa tudi že luč na koncu predora, še navaja STA.