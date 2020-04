V Hrvaški Istri pozvali Slovence, naj se vrnejo domov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štab civilne zaščite istrske županije je danes pozval slovenske državljane, ki se nahajajo v Hrvaški Istri, naj se počasi vrnejo v domovino. Kot je pojasnil vodja štaba Dino Kozlovec, so se za to odločili, potem ko je Slovenija v ponedeljek zaostrila ukrepe glede gibanja svojih državljanov.

Kozlovec je na današnji novinarski konferenci priporočil slovenskim državljanom, ki se nahajajo v Hrvaški Istri, naj se počasi odpravijo domov. Že pred tedni so sicer isto pozvali goste iz drugih držav.

"Prosim, naj počasi odidejo domov, ker ne vemo, koliko časa bo to trajalo in kako bomo vse reševali," je dejal Kozlovec. Pojasnil je, da bo odhod slovenskih državljanov vsem olajšal prizadevanja v boju proti novemu koronavirusu.

Kozlovec je dejal, da so poziv slovenskim državljanom izdali potem, ko je Slovenija v ponedeljek zaradi zajezitve epidemije zaostrila prepoved gibanja svojih državljanov. Spomnil je, da so doslej slovenski državljani lahko hodili na Hrvaško, z izjemo tistih iz Bele krajine in Dolenjske.

V Hrvaški Istri sicer v zadnjih 48 urah niso zabeležili dodatnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Doslej je zbolelo 71 ljudi, dve osebi pa sta umrli.