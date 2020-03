Cepiva proti novemu koronavirusu ne bo še najmanj eno leto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cepivo proti koronavirusni bolezni še najmanj leto dni ne bo pripravljeno za potrditev in ne bo dostopno v dovolj velikih količinah za splošno uporabo, je danes menila Evropska agencija za zdravila (EMA), poroča STA.

Oceno so podali na podlagi trenutno dostopnih informacij in preteklih izkušenj z razvojem cepiv, so pojasnili v agenciji Evropske unije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Dodali so, da se je doslej pri dveh cepivih začela prva faza kliničnih preizkusov na zdravih prostovoljcih, vendar je na splošno težko predvideti razvoj medicinskih proizvodov, so poudarili, poroča STA.

Za zdaj še niso našli zdravila, ki bi se izkazalo kot uspešno pri zdravljenju bolezni covid-19, ki je doslej po izračunih AFP po svetu zahtevala že več kot 40 tisoč življenj. Z novim koronavirusom se je okužilo več kot 800 tisoč ljudi.