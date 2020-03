Američani nad koronavirus z božičnimi lučmi #video

Zadnji tedni so za mnoge nadvse težki. Strah pred okužbo in finančnimi težavami, stiska ob izgubi socialnih stikov, temne misli, ki se jim je na trenutke nemogoče upreti, mnoge potiskajo na rob. A Američani so našli način, kako se vsaj malo razvedriti in pri sebi ter predvsem pri najmlajših znova vzbuditi nekaj pozitivnih občutkov. Svoje domove so začeli odevati v božične luči.

Vse skupaj se je začelo s tvitom neke mame, poroča portal PopSugar, ki je zapisala: "Moj najmlajši sin je bil danes zdolgočasen in je rekel: 'Lahko na drevo obesimo božične luči, da se malce razvedrimo?' Tako da nocoj gorijo luči, v znak upanja in zaradi prekrasnega razmišljanja mojega 10-letnika."

Zamisel o tem, da se v teh težkih časih, ko je ogromno sveta v izolaciji oziroma celo karanteni, v domove vnese vsaj malo čarobnosti in optimizma, so kmalu pograbili tudi nekateri drugi Američani. Ideja se je namreč hitro razširila po Twitterju in njenemu zgledu so sledili še mnogi drugi.

"Pred nami so temni časi, a v svet lahko še vedno pošljem ljubezen in luč. Nekateri omenjajo, da naj okrasimo vse z božičnimi lučmi, da se ljudje malce razvedrimo v karanteni, v izolaciji, ali pa le zato, da se preprosto spomnimo, da je še vedno nekaj svetlobe in upanja. Tako da k temu prispevam tudi jaz," je zapisal drugi tviteraš, ki je sledil trendu okraševanja v boju proti novemu koronavirusu.

In navsezadnje, če ste tudi vi in vaši najmlajši zaradi trenutne situacije vse bolj zaskrbljeni, živčni ali v stiski, zakaj ne bi naredili enako, če vam bo to narisalo nasmeh na obraz? Pojdite v klet oziroma na podstrešje po božične lučke in jih znova obesite po stanovanju, na balkon ali na vrt za hišo. Saj veste: izredni časi zahtevajo tudi izredne ukrepe. Pa četudi to za vaše najmlajše pomeni božično okrasje sredi pomladi.