V več državah EU so v zadnjem tednu odpoklicali oziroma izdali opozorilo glede okrasnih božično-novoletnih luči LED kitajskega porekla, saj naj bi zaradi preslabe izolacije žic in drugih vitalnih delov uporabnikom predstavljale tveganje za elektrošok.

Lučke kitajske, proizvajalci neznani

Od začetka oktobra je bilo na seznam nevarnih ali neustreznih neprehranskih izdelkov prek enotnega evropskega sistema poročanja Safety Gate dodanih več kompletov božično-novoletnih lučk, ki ali ne izpolnjujejo standardov EU ali pa zaradi preslabe kakovosti izdelave predstavljajo celo tveganje za zdravje končnih uporabnikov.

Na potencialno nevarne verige lučk, ki so bodisi na prodaj v več trgovinah ali na tržnicah oziroma jih prek spleta naročajo državljani in državljanke, so med drugim opozorili na Madžarskem, na Slovaškem in v Litvi.

V vseh primerih gre za generične božično-novoletne lučke neznanih proizvajalcev, ki se pojavljajo v različnih embalažah, tudi lokaliziranih, o njihovem poreklu pa je znano le to, da je država izvora Kitajska.

Eden od primerov božično-novoletnih lučk, ki predstavljajo tveganje za elektrošok. Foto: Safety Gate

Kaj je narobe z njimi?

Pri tako rekoč vseh lučkah, za katere je bil odrejen odpoklic oziroma je bilo prek sistema poročanja Safety Gate izdano opozorilo o oporečnosti, je glavna težava preslaba izolacija žic, kar za uporabnike, ki lučke nameščajo, izpostavlja nevarnosti elektrošokov.

Pri nekaterih je bilo ugotovljeno tudi, da so preslabo zaščiteni in tveganje za elektrošok zato povzročajo tudi drugi vitalni deli, kot je ohišje vezja. Preslaba zaščita pred vdorom vode oziroma vlage je bila medtem ugotovljena pri lučkah, ki naj bi sicer bile namenjene tudi uporabi na prostem.

