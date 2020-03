Takole je borcem proti koronavirusu zapela in zaigrala Mikaela Shiffrin #video

Tudi alpska smučarka Mikaela Shiffrin deli usodo vseh športnikov, ki zaradi pandemije koronavirusa ne morejo normalno trenirati ter so prisiljeni dneve preživljati doma v osamitvi. Petindvajsetletnica je posnela video pesem v podporo zdravnikom in zdravstvenemu osebju. Melodijo je zaigrala sama na kitari in jo tudi sama zapela.

Shiffrinova ni poklicna glasbenica, kitaristka ali pevka, je pa brez pomoči oziroma spremljave posnela pesem v podporo vsem zdravnikom, medicinskim sestram in zdravstvenemu osebju ter socialnim in drugim javnim delavcem in uslužbencem, ki so vedno na uslugo javnosti in se trudijo pomagati ljudem, ki potrebujejo pomoč.

Komu je posvetila pesem?

"Vsak dan smo priča neverjetnim dejanjem prijaznosti in nesebičnosti. Zdravniki in medicinske sestre pomagajo obolelim in še naprej pomagajo milijonom, ki so bolni ali poškodovani ter ki sploh ne trpijo za tem virusom," je zapisala petkratna svetovna prvakinja na Instagramu, na katerem je objavila pesem.

"Gre za tisoče upokojenih zdravstvenih delavcev, ki so se prostovoljno javili za pomoč bolnišnicam, obremenjenim s pomanjkanjem prostora in kadra. Govorim tudi o tistih, ki preizkušajo in razvijajo nove metode zdravljenja in cepljenja proti tej in vsaki drugi bolezni. Govorim o gasilcih, policistih in vseh drugih delavcih, na uslugo javnosti, pripadnikih oboroženih sil. Gre za naša vojake v vojski, mornarici, zračnih silah, ki trenutno opravljajo svojo dolžnost v tujini in se ne morejo vrniti domov in biti v teh trenutkih s svojimi bližnjimi, čeprav bi si to želeli," je nadaljevala lastnica treh velikih kristalnih globusov za skupno zmago v svetovnem pokalu alpskih smučark.

Preizkuša tudi električno kitaro:

Always wanted to learn this intro... can you guess the song?🥴🎸 (one of these days I’ll take that sticker off🤦‍♀️) @uninterrupted pic.twitter.com/2t3sRPwbpT — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) March 28, 2020

Spomnila se je tudi svojega italijanskega pokrovitelja

"V Italiji je veliko živilskih obratov znatno upočasnilo proizvodnjo, ker delavce skrbi, da bi se odpravili v službo, da ne bi zboleli, čeprav imajo te tovarne izjemno visoke sanitarne standarde. Kljub temu živilskopredelovalna industrija še naprej obratuje, ker je to bistvenega pomena za širšo skupnost, da lahko še naprej dostopa do hrane. Upam, da sem s svojim majhnim prispevkom kaj pomagala. Napisala sem pesem, za katero so me navdihnili zaposleni v obratu moje družine @barilla, v kateri še naprej postavljajo potrebo širše skupnosti pred lastne potrebe in strahove. To je sporočilo vsem. Hvala vam," je sklenila Shiffrinova, za katero je zelo težko leto.

V nesreči ji je umrl oče, s katerim sta bila zelo skupaj. Zaradi žalovanja je izpustila ključni del sezone. Sezono 2019/20 je končala na drugem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala. Veliki kristalni globus je prvič pripadel Italijanki Federici Brignone.

