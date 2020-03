Iz karantene v smučarsko slovo

Brez novinarske konference, šopkov rož in brisanja solz. Kar iz domače dnevne sobe, pravzaprav iz osrčja karantene, je slovo od belega cirkusa naznanila dolgoletna sopotnica karavane svetovnega pokala Tina Weirather iz Liechtensteina.

"Da, rekla sem. Zdaj sem upokojenka. To je bila izjemna pot, življenjska avantura. Vse, kar sem, sem postala zaradi alpskega smučanja. Kar 15 let sem bila v svetovnem pokalu. Brez obžalovanj. Dala sem vse. In hvaležna sem, da se mi je to zgodilo," je ob slovesu dejala 30-letna superveleslalomska mojstrica in dodala, da je pred kratim našla seznam svojih mladostnih ciljev. Pravi, da je izpolnila vse. Zdaj je čas za nove izzive.

Pogosto je bila njena tekmica tudi Ilka Štuhec. Foto: Sportida

Dva globusa in kolajni z velikih tekmovanj

V bogati karieri, ki jo je ob zmagi Tine Maze pred 15 leti v Söldnu prenesla tudi na raven svetovnega pokala, se je izoblikovala v specialistko za hitri disciplini z dobrim veleslalomskim občutkom. V teh disciplinah je v večjem delu kariere osvajala točke, vmes pa jih vknjižila tudi v slalomu in kombinaciji.

Zbrala je kar 41 uvrstitev na oder za zmagovalke svetovnega pokala. Med temi je tudi devet zmag. Zadnje se je veselila lani v Crans Montani. V sezonah 2016/17 in 2017/18 je osvojila superveleslalomska globusa svetovnega pokala, ob tem pa ima še pet kolajn svetovnega pokala.

Dveh odličij se je veselila tudi na velikih tekmovanjih. Leta 2018 je bila tretja na olimpijskem superveleslalomu, predlani pa jo je v superveleslalomu svetovnega prvenstva v St. Mortzu prehitela le Nicole Schmidhofer.

Foto: Guliver/Getty Images Zmagovanje kot družinska tradicija

Prihaja iz znamenite smučarske družine. Njena mama je namreč dobitnica dveh velikih kristalnih globusov ter dvakratna olimpijska prvakinja Hanni Wenzel, oče je nekdanji prvi smukač svetovnega pokala in svetovni prvak Harti Weirather, stric pa nekdanji svetovni prvak in dobitnik velikega globusa Andrea Wenzel. Ona pa je ... Tina. "Ko sem bila smučarsko še nepopisan list, je bilo izpostavljanje staršev nekaj običajnega. S tem pravzaprav nisem nikoli imela težav. Sprejela sem dejstvo, da so bili starši odlični alpski smučarji. To mi je celo godilo. Hkrati pa zaradi tega nisem čutila dodatnega pritiska. Danes pa … Da, lepo je biti jaz," nam je dejala v enem od intervjujev.

Ne edina ...

Spomnimo, že pred Weiratherjevo so slovo od tekmovalnega smučanja naznanili Andre Myhrer, Matts Olsson, Fritz Dopfer, Nina Haver-Løseth in Elia Zurbriggen, že med sezono pa Dustin Cook, Ana Drev, Tilen Debelak in Peter Fill. Seznam pa najbrž še ni dokončen.