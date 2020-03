Mikaela Shiffrin vendarle pred vsemi

407.483 tisoč evrov

Res je, Mikaela Shiffrin, ki je zaradi tragične smrti očeta Jeffa izpustila zadnji del sezone in tako ostala brez velikega kristalnega globusa, je resda predala krono prve smučarke sveta, toda na lestvici smučarjev, ki so si odrezali največji kos denarne pogače, je znova ugnala vse. Iz nagradnih skladov ji je pripadlo dobrih 407 tisoč evrov. Sledijo je Federica Brignone (383.354), Alexis Pinturault (369.843) in Petra Vlhova (352.286).

6.895 točk za Rossignol

Najbolj uspešen proizvajalec smuči je bil tokrat tako v moški kot ženski konkurenci Rossignol. Svoj delež sta k skupno kar 6.895 točkam prispevala tudi Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Francoskemu proizvajalcu sledila Head in Atomic. Na lestvici proizvajalcev smuči s točkami je sicer deset znamk. Med njimi že četrto leto zaporedoma ni begunjskega Elana.

Foto: Getty Images

1202 točki za globus

Ko je Marcel Hirscher lani osvojil globus, je vknjižil 1546 točk. Najmanj jih je dosegel leta 2014 (1.222). Letos je za veliki globus zadostovalo še 20 točk manj. Aleksander Aamodt Kilde se je namreč ustavil pri 1.2002. Pri dekletih je bila letvica višje. Federica Brignone jih je zbrala 1.387.

787 slovenskih točk

Med dobitnike točk se je tokrat vpisalo enajst slovenskih alpskih smučarjev, šest moških in pet deklet. Največ sta jih zbrala Žan Kranjec (445) in Meta Hrovat (299). Skupni izkupiček pa znaša 787, kar je manj kot prvih šest smučarjev in tudi smučark svetovnega pokala individualno.

Foto: Reuters

66 tekem

Sezona brez velikega tekmovanja bi morala biti daljša. Predvidenih je bilo kar 45 moških in 42 ženskih tekem. A zaradi vremenskih težav in predvsem novega koronavirusa, ki je odrezal zadnji del zime, je bila realizacija precej skromnejša. Le 36 moških in 30 ženskih tekem.

25 držav

Do točk so tokrat prihajali smučarji in smučarke iz 25 držav. Največ so jih zbrali Švicarji, ki so ugnali Avstrijce. Nazadnje se je to zgodilo leta 1987. Avstrijci so tokrat ostali tudi brez enega samega globusa. Kot novinko med dobitnicami točk pa tokrat najdemo tudi Bosno in Hercegovino. Do zgodovinskih prvih točk je prišla Elvedina Muzaferijeva.

6 zmag Mikaele Shiffrin

Po treh zaporednih sezonah, v katerih je vknjižila dvomestno številko zmag, je Mikaela Shiffrin tokrat šestkrat stopila na najvišjo stopničko. V karieri ima tako zdaj že kar 66 zmag. Več so jih v celotni zgodovini zbrali le Ingemar Stenmark (86), Lindsey Vonn (82) in Marcel Hircher (67).

4 slovenske uvrstitve na stopničke

Slovensko sezono je zaznamoval predvsem Žan Kranjec, ki se je ob zmagi v Adelbodnu še dvakrat zavihtel na oder za zmagovalce. V Söldenu in Alta Badii je bil tretji. Za edine ženske slovenske stopničke pa je v Kranjski Gori poskrbela Meta Hrovat.

1 globus za Italijo

Italija je sicer v ženski konkurenci ponudila niz izjemnih smučark z Deborah Compagnoni na čelu, toda Federica Brignone je prva smučarka iz te države z velikim kristalnim globusom, medtem ko pa so pri močnejšem spolu globuse že dvignili njeni rojaki Gustav Thoeni, Piero Gros in nazadnje leta 1995 Alberto Tomba.