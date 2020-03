Glavobol ob smučarskih računih

Če ne bi bilo Kranjske Gore, letos ne bi bilo Zlate lisice. Znova. A en mesec po ženskih tekmah svetovnega pokala, ki so se iz Maribora še četrtič v zadnjih sedmih letih selile na Gorenjsko, so bile razmere na podkorenski progi še občutno boljše. Vseeno so morali organizatorji moški veleslalom in slalom odpovedati. Prvič po skoraj dvajsetih letih. "Odgovorna odločitev," so pred tednom in pol sporočili iz Kranjske Gore ter se v luči širitve novega koronavirusa naslonili na priporočilo Mednarodne smučarske zveze in nasveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In kakšna bosta po opisanih epilogih zaključna računa v Mariboru in Kranjski Gori?

Vsaj 0,5 milijona evrov minusa

"Zaradi trenutnega stanja v praktično vseh evropskih državah so zdaj vse aktivnosti obstale, zato o zaključni bilanci še ne moremo govoriti. A na stroškovni ravni lahko iz postavk umaknemo denarni sklad in denar, ki pripada ekipam po pravilih FIS. Prihodki pa … Na tej strani je položaj bolj ubog. Z določenimi pokrovitelji, ki so del oglasnih dejavnosti že izpeljali, se bomo skušali dogovoriti za določene zneske," pravi generalni sekretar OK pokal Vitranc Srečko Medven, ki je ostal predvsem brez osrednjega finančnega priliva. To pa je denar iz naslova televizijskih in marketinških pravic. Po grobi oceni se Gorenjcem v najboljšem možnem primeru obeta med 500 in 600 tisoč evri minusa.

Takšen je bil pogled na podkorensko strmino na dan odpovedi tekme. Foto: Sportida

Lisičji plus

Tudi v mariborskih pisarnah še ne razpolagajo z vsemi računi, a so prepričani, da bodo končne številke na začetku aprila, ko naj bi potegnili črto, obarvane zeleno. "Zlata lisica ne bo prinesla minusa. Predvsem pa bo ostalo nekaj denarja za normalno delovanje kluba," ugotavlja dolgoletni generalni sekretar mariborskega organizacijskega odbora Srečko Vilar, ki pravi, da so bile določene postavke zaradi selitve v Podkoren višje, konkretno pri prispevku kranjskogorskim žičničarjem in nočitvah, a po drugi strani so na več ravneh varčevali. Tako so se, denimo, odrekli javnemu žrebanju štartnih številk s koncertom, poskrbeli za poenostavitve na šotorskem delu in tribunah …

Mariborski klic na pomoč

"Nimam skrivnostnega strica v Ameriki, ki bi pokril primanjkljaj. To bomo pač morali nadoknaditi v prihodnjih letih," v prihodnost pogleduje Medven. Bolj negotov pa je glede prihodnosti štajerski Srečko. Če je namreč jasno, da moških tekem ni bilo zaradi višje sile, pa se pod Pohorjem zavedajo, da bodo morali vložiti veliko naporov v ohranjanje tekme na svojem hribu. "Tekmo moramo ohraniti pri nas. To je seveda tudi interes Smučarske zveze Slovenije, zato se zdaj obračamo nanje. Kako? Upam, da nam bodo šli v okviru lastnih možnost naproti in nam pomagali. V mislih imam prihodke, ki so nam skupni. Verjamem, da bomo našli odločitev, ki bo pomagala nam in utrdila tekmo svetovnega pokala v Mariboru," je klic na pomoč proti sedežu SZS usmeril Vilar, ki pa se zaveda, da po odpovedi tako pokala Vitranc kot pozneje Planice tudi odgovorne pri krovni organizaciji vse bolj boli glava.