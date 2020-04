V Italiji podaljšali prepoved skupnih treningov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do nadaljnjega so prepovedani skupni treningi poklicnih in nepoklicnih športnikov.

Italijanski športniki in športnice skupne treninge ne bodo smeli opravljati vsaj do 13. aprila, je v sredo dejal italijanski premier Giuseppe Conte in napovedal še ostrejše ukrepe proti zajezitvi širjenja epidemije na Apeninskem polotoku, kjer je doslej umrlo 13.115 ljudi.

Do nadaljnjega so prepovedani skupni treningi poklicnih in nepoklicnih športnikov na italijanskem škornju, vsi pa lahko vadijo posamično.

Italija je v sredo podaljšala karanteno zaradi pandemije novega koronavirusa do 13. aprila. Prvotno je bilo predvideno, da naj bi karantena, ki so jo razglasili 12. marca, veljala do 3. aprila.

