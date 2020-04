Omejeno gibanje policija izrekla že 600 opozoril

Policisti so v zadnjih štirih dneh izrekli že več kot 600 opozoril zaradi kršitev odloka o prepovedi zbiranja na javnih krajih in prehajanju v druge občine. Poostreno bodo nadzorovali tudi ta konec tedna

Od kar je v Sloveniji, z namenom omejitve širjenje novega koronavirusa, prepovedano zbiranje na javnih krajih in prehajanje v druge občine, je policija izrekla več kot 600 opozoril.

V posameznih policijskih upravah in občina sicer izpostavljajo, da večjih kršitev ni bilo, tako je zadostovalo že opozorilo.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravei Novo mesto, ki pokriva glavnino Dolenjske, Belo krajino in Posavje. Med poostrenim preverjanjem spoštovanja prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah danes do 13. ure niso obravnavali večjih kršitev. Ugotovili so, da ljudje prepoved v večini upoštevajo.

S poostrenim preverjanjem so popoldne začeli tudi na koprski policijski upravi, ki poleg Istre in Krasa pokriva tudi notranjsko regijo. Z izjemo kakšnega posameznika posebnih kršitev zaenkrat ne beležijo.

V Piranu na pomoč občinski redarji

Foto: Siol.net Piranski župan Đenio Zadković pa je že v četrtek prek Facebooka napovedal, da bodo prostovoljci ta konec tedna na najbolj obiskanih delih občine opozarjali občane, naj ne posedajo in se ne družijo na javnih površinah. V pomoč jim bodo vsi občinski redarji.

Te bodo aktivirali tudi v Kranju. Čez cel konec tedna bodo nadzor v mešanih patruljah skupaj z Medobčinskim inšpektoratom Kranj še poostrili. Po ugotovitvah inšpektorata do kršitev zbiranja najbolj pogosto prihaja na igriščih in okoli jezer, zato bodo te točke nadzorovali večkrat na dan.

Občanom svetujejo, naj se ne zadržujejo na klopeh in igriščih ter poudarjajo, da organiziranje zabav ali piknikov na prostem v obdobju epidemije ni primerno. Nadzor bodo slovenski policisti izvajali tudi na avtocestah, državnih in lokalnih cestah, pa tudi na dostopih do priljubljenih turističnih točk, so sporočili z Mestne občine Kranj.

Na Bledu bodo pomagali prostovoljci

Blejski redarji in policisti so danes nadzor med drugim izvedli na Betinskem klancu na vstopu na Bled. Čez vikend pa jim bodo pomagali še prostovoljci. Dopoldne se je tako šest prostovoljcev, ki bodo v soboto in nedeljo pomagali redarjem in policistom, seznanilo s svojimi nalogami in pristojnostmi. Dobili so tudi zaščitno opremo.

Naloga prostovoljcev, ki bodo svoje delo opravljali na najbolj izpostavljenih mestih okoli jezera je, da sprehajalce, ki bi se morebiti pojavili v večjih skupinah, opozorijo, da to ni dovoljeno. Prostovoljce so o delu poučili predstavniki Medobčinskega redarstva in inšpektorata, policije in civilne zaščite, župan Janez Fajfar in direktor občinske uprave Robert Klinar pa sta se jim v imenu občine zahvalila za pripravljenost za delo.