Slabe novice: v domu starostnikov še več okuženih

Število okuženih z novim koronavirusom v Domu starejših občanov (DSO) Ljutomer se je povečalo za osem, skupno jih je tako 41. V četrtek pozno popoldne so iz doma v hiše turističnega kompleksa Bioterme Mala Nedelja preselili 15 stanovalcev, ki niso okuženi z novi koronavirusom in lahko skrbijo zase. Omenjeni stanovalci ostajajo v karanteni.

Po besedah ljutomerskega podžupana Nika Miholiča je selitev potekala brez zapletov. Varovance so preselili zaposleni DSO Ljutomer in Zdravstvenega doma Ljutomer, v pripravljenosti so bili tudi pripadniki civilne zaščite in gasilci. S tem so v domu pridobili deset sob, po katerih bodo lahko razmestili stanovalce, ki ostajajo v njem.

Dom bodo razdelili na tri izolirana območja, na prvem bodo zdravi, na drugem sumljivi in na tretjem oboleli oskrbovanci. Danes bodo dodatni zdravstveni delavci prišli pomagat pri oskrbovanju varovancev v toplicah in domu.

Na občini zaskrbljeni, pričakujejo pomoč države

Na občini pa so zaskrbljeni, ker bodo malice za preseljene varovance v Bioterme vozili iz DSO. "Pristojni naj bi to dovoljevali, mislim pa, da je to sporno, ker smo v torek govorili o tem, da iz doma, ki je kontaminiran, ne sme nič. Zdaj smo posredovali, da se DSO dogovori z Biotermami, da bi malice pripravljali tam," je povedal Miholič.

Na občini tudi menijo, da bi se morala v reševanje težav vključiti tudi država in da bi morali že prej najti primerno zdravilišče, kamor bi lahko preselili stanovalce, ki niso okuženi. Zaradi nevarnosti vse več obolelih v sodelovanju z vlado še vedno iščejo večje alternativne prostore v regiji, poroča STA.