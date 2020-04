"Italija ponavlja kitajske napake, samoizolacija ni dovolj"

Italijani (in ne samo oni) so v veliki dilemi – ostri ukrepi, ki so marsikje že načeli njihovo gospodarstvo in družbo, ne dajejo dovolj močnega in dovolj hitrega učinka pri zajezitvi epidemije novega koronavirusa.

Zdi se, da jim je vedno manj v tolažbo, da bi bila brez omejevanja družbenih stikov rast števila okuženih najverjetneje še večja.

Namesto samoizolacij množične karantene

Toda kitajski zdravniki, ki so prišli na pomoč v Italijo, svarijo, da v Italiji ponavljajo enako napako, kot so jo storili v Wuhanu na začetku epidemije.

Italija bi morala obolele z blagimi znaki množično pošiljati v karantene, ne pa jim dopuščati zgolj samoizolacije na domu, so povedali.

Tudi pri samoizolaciji so tveganja prenosa okužbe

V Wuhanu so sprva bolnike z blagim potekom bolezni pošiljali domov, ker niso vedeli, kako se virus širi, in ker so s tem zmanjšali pritisk na preobremenjene bolnišnice, je za Bloomberg povedal vodja oddelka za dihalne bolezni univerzitetne bolnišnice v Sečuanu Liang Zong'An. "Enako napako zdaj delajo v Italiji," je še dodal.

Kot je opozoril, bolniki, ki ostanejo v samoizolaciji, običajno tvegajo prenos virusa na družinske člane, tisti, ki samoizolacije ne spoštujejo dosledno (in teh ni tako malo), pa, medtem ko se sprehajajo naokrog, tudi na druge.

Izolirati na varen in dostojanstven način

Podobnega mnenja je tudi vodja nujnih razmer v zdravstvu pri Svetovni zdravstveni organizaciji Mike Ryan.

Kitajski zdravniki v Italiji hvalijo prizadevnost in strokovnost italijanskega zdravstvenega osebja, a obenem oopozarjajo na pomanjkanje zaščitne opreme v tamkajšnjih bolnišnicah. Foto: Getty Images

"Zaradi omejevalnih ukrepov se v številnih državah večina okužb zgodi znotraj gospodinjstva, zato bi bilo nujno v družinah poiskati tiste, ki so morda oboleli, ter jih umakniti in izolirati na varen in dostojanstven način," je povedal v enem od svojih nastopov.

Posebnosti Italije

V italijanskih stanovanjih in hišah je praviloma sicer več prostora po stanovalcu kot v Wuhanu, a kitajski zdravniki vseeno verjamejo, da je sobivanje okuženih in zdravih, četudi v ločenih sobah, veliko tveganje.

Italijanski zdravniki jim niso znali povedati, koliko okužb se je zgodilo v družinskem okolju.

V Wuhanu, kraju na Kitajskem, kjer se je epidemija bolezni covid-19 začela, se življenje postopoma vrača v običajne tokove, saj novih lokalnih okužb skoraj ne beležijo več. Foto: Reuters

Ravno tako se zavedajo, da ima Italija povprečno starejše prebivalstvo, ob tem pa so pohvalili prizadevnost in strokovnost italijanskega zdravstvenega osebja, a vendarle opozorili, da se borijo s pomanjkanjem opreme.

Menijo, da so jih rešile karantene

V Wuhanu so obolele z blagimi znaki začeli izolirati v začasne bolnišnice (tudi stadione, pisarne, telovadnice in podobne prirejene prostore) šele v začetku februarja, skoraj dva meseca po izbruhu epidemije.

Menijo, da jim je ravno s tem uspelo zajeziti epidemijo, kar jim te dni ob zelo majhnem številu novih okužb (razen tistih, ki prihajajo od drugod) omogoča začetek postopne vrnitve v običajen vsakdan.

Milano je te dni za karanteno izbral hotel s 306 sobami, kamor bodo namestili obolele z blagimi simptomi in jih tako ločili od zdravih oseb.