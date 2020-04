Država išče koronahotele. Kaj na to pravijo hotelirji? #video

Predstavniki ministrstva za gospodarstvo in lokalnih oblasti v teh dneh iščejo nove centre za karantene, kamor bi nastanili slovenske državljane, ki se zaradi epidemije novega koronavirusa s pomočjo vlade iz tujine vračajo nazaj v domovino. Z vprašanji, koliko postelj lahko ponudijo tistim, ki morajo po vrnitvi v Slovenijo v 14-dnevno karanteno, so se obrnili tudi na slovenske hotelirje. Ti so v kriznih časih pripravljeni priskočiti na pomoč, vendar pa jih zanima, ali jim bo država povrnila s tem povezane stroške.

Delo je v torek poročalo, da so nekatere turistične družbe v Sloveniji od predstavnikov vlade prejele vprašanja, s koliko hoteli s tremi zvezdicami razpolagajo. Po poročanju časnika je bilo omenjeno vladno povpraševanje povezano s potrebami po novih centrih za karanteno.

Sava Turizem ponuja okoli 500 postelj, Hit pa posamezne hotele

"Da, drži, z nami so stopili v stik. Ponudili smo približno 500 postelj na destinacijah Zdravilišče Radenci in Sava Hoteli Bled," so podatke o tem, da pristojni pri turističnih družbah iščejo nove centre za karantene, potrdili v družbi Sava Turizem. Tudi v novogoriškem Hitu so potrdili, da so se predstavniki ministrstva za gospodarstvo nanje obrnili s prej omenjenim vprašanjem.

Pri novogoriškem Hitu so pripravljeni tudi na možnost začasne uporabe njihovih določenih hotelov kot centrov za karantene. Na fotografiji novogoriški hotel Perla. Foto: STA

"Že dalj časa spremljamo in se z različnimi ukrepi in dejavnostmi proaktivno odzivamo na dogajanje v zvezi z omejevanjem širitve novega koronavirusa tako v Sloveniji kot tudi s pogledom na enega izmed naših ključnih trgov – Italijo. Zato smo v družbi Hit pripravljeni tudi na možnost začasne uporabe naših namestitvenih kapacitet za potrebe ohranjanja zdravja v širši skupnosti. V ta namen družba Hit na razpolago daje določene hotele na Goriškem in v Kranjski Gori," so sporočili iz novogoriške družbe.

Kitajski lastnik Gorenja državi brezplačno odstopil hotel za karanteno

Direktor ljubljanskega hotela Slon in predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik prav tako potrjuje informacije, da predstavniki vlade in lokalnih oblasti po hotelih preverjajo pripravljenost na gostitev prebivalcev, ki morajo v karanteno. "Pravzaprav smo že priče zasedbe Hotela Paka v Velenju in Hotela Epic v Postojni," poudarja Jamnik.

V karanteni v velenjskem hotelu Paka je trenutno nastanjenih 43 slovenskih državljanov. V hotelu so po zadnjih podatkih potrdili dve okužbi z novim koronavirusom. Foto: STA

V omenjenem velenjskem hotelu je od petka nastanjenih 42 slovenskih državljanov, ki so se vrnili iz Španije, med njimi tudi slovenski košarkar Zoran Dragić. Dodatno se je za odhod v karanteno odločila še mama mladoletne osebe, tako da je v hotelu trenutno 43 ljudi. Na Občini Velenje pojasnjujejo, da so v hotelu do zdaj potrdili dve okužbi. Včeraj so se odločili še za testiranje devetih ljudi, vendar pa so bili testi negativni, so povedali v kabinetu velenjskega župana Bojana Kontiča.

Hotel Paka je državi za potrebe karantene brezplačno ponudil kitajski lastnik Gorenja Hisense, odločitev pa je sprožila precej slabe volje pri predstavnikih Občine Velenje, ki o tem niso bili predhodno obveščeni s strani države. "Hotelirji smo seveda pripravljeni pomagati in svoje manjše hotele nižjih kategorij ponuditi tovrstnim izrednim potrebam. Prav tako pozdravljamo pozitiven odziv Postojnčanov na prihod gostov v karanteno v hotel Epic," poudarja Jamnik.

Občani Postojne so karanteno v hotelu sprejeli zelo pozitivno

Kot so pred kratkim pojasnili na postojnski občini, je lastnik hotela Epic Janez Skubic državi že pred časom ponudil hotel, ta pa je ponudbo sprejela. Med 43 Slovenci, ki so po vrnitvi iz Španije nastanjeni v karanteni v omenjenem hotelu, sta dva okužena z novim koronavirusom, 41 ljudi pa je negativnih, je dejal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.

Med 43 Slovenci, ki so po vrnitvi iz Španije nastanjeni v karanteni v postojnskem hotelu Epic, sta dva okužena z novim koronavirusom, 41 ljudi pa je negativnih. Foto: STA

Kot je poudaril, so občani karanteno v hotelu sprejeli zelo pozitivno. "Potekale so akcije zbiranja časopisov in knjig za ljudi, ki so v karanteni. Ti ljudje so v stiski, nekateri so bili že v Španiji v karanteni tri tedne. Prišli so iz karantene v karanteno," je še dodal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko.

Z domačo proizvodnjo zaščitnih mask počasi prehajajo na samooskrbo



Kot je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, je v skoraj v vseh občinah, ki jih pokrivajo, stekla tudi domača proizvodnja izdelave zaščitnih mask. "Obudili smo znanje, gospe, ki imajo 60, 70, 80 let in več, so začele z domačim šivanjem mask, tako da počasi prehajamo na samooskrbo. To je res eden od dobrih primerov v Sloveniji, da se občine samoorganizirajo ter tako pomagajo prebivalcem in državi," je dodal Curk.

Ministrstvo: Nekateri so pripravljeni odstopiti vse svoje turistične kapacitete

Na ministrstvu za gospodarstvo, ki ga vodi minister Zdravko Počivalšek, so danes pojasnili, da so že ob začetku pojava epidemije novega koronavirusa v Sloveniji pripravili seznam nastanitvenih obratov, ki so vsaj v delni lasti države in bi bili primerni za morebitno nastanitev zdravstvenega osebja, tujcev, ki jim ni bil omogočen odhod iz države, ljudi, ki jim je predpisana karantena, ter morda tudi bolnih, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja.

"Od nekaterih turističnih družb smo prejeli pozitivne odgovore, da so za te namene pripravljeni odstopiti nekatere ali celo vse svoje turistične kapacitete, kar je zelo pohvalno," pravijo na ministrstvu za gospodarstvo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek. Foto: Bojan Puhek

"Prav tako smo poklicali vodstva nekaterih turističnih podjetij in preverili, ali so pripravljeni svoje nastanitvene kapacitete ponuditi za tovrstne primere. Kasneje smo po zaprosilu civilne zaščite s pomočjo turističnih organizacij vseh 35 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji pripravili seznam manjših nastanitvenih enot po destinacijah, ki so pripravljene sodelovati," pojasnjujejo na ministrstvu. Po njihovih besedah so se turistična podjetja z nastanitvenimi kapacitetami odzvala v velikem številu.

"Od nekaterih turističnih družb smo prejeli pozitivne odgovore, da so za te namene pripravljeni odstopiti nekatere ali celo vse svoje turistične kapacitete, kar je zelo pohvalno. To je dokaz, da je turizem tudi dejavnost, ki je pripravljena priskočiti na pomoč državljanom in izkazati solidarnost v času, ko je to najbolj potrebno. V turizmu so zaposleni gostoljubni ljudje, kar se odraža tudi zdaj, ko ta sektor preživlja najtežje obdobje vseh časov," so prepričani na gospodarskem ministrstvu.

Hotelirje zanima, ali jim bo država povrnila stroške

Spomnimo, da so v nedeljo v karanteni v gostilni s prenočišči Olimpija v Dolgi vasi namestili skupino 28 slovenskih državljanov, ki so se v Slovenijo vrnili iz avstrijske Tirolske. Kot so pojasnili v Občini Lendava, je po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okuženih sedem ljudi iz omenjene skupine. Da bi preprečili širjenje bolezni covid-19, je lendavski župan Janez Magyar v ponedeljek izdal odredbo o prepovedi zbiranja in gibanja ljudi na območju gostilne in v njeni 50-metrski okolici.

Ker gre pri ljudeh v karanteni v veliki meri za domačine, je pri njihovem povratku v domovino dejavno pomagala tudi občina oziroma župan Magyar. "Potem ko se mu za nastanitev ni uspelo dogovoriti v Hotelu Lipa v Lendavi in drugih pomurskih hotelih Save Turizma, je nastanitev ponudila gostilna s prenočišči Olimpija iz Dolge vasi pri Lendavi," so poudarili na lendavski občini, kjer pričakujejo, da bo stroške tako kot v drugih podobnih primerih prevzela država.

Na ministrstvu za gospodarstvo so glede tega poudarili, da so lastniki nastanitvenih enot po njihovih informacijah svoje kapacitete na razpolago državi ponudili sami: "Predvidevamo, da so to storili prek ministrstva za obrambo ali kriznega štaba. Ministrstvo za gospodarstvo z navedenimi nastanitvenimi enotami ni bilo v stiku, prav tako ni sodelovalo pri dogovorih glede kritja stroškov."

Hotelirje, ki so svoje hotele v krizi pripravljeni odstopiti državi, prav tako zanima, ali jim bo država povrnila stroške ponovnega odprtja in obratovanja hotelov, kot so na primer stroški osebja, stroški ogrevanja in priprava hrane za goste. "O teh podrobnostih z oblastmi še nismo razpravljali, vendar pa verjamem, da so se že zasedeni hoteli z državo že dogovorili," še dodaja Jamnik.