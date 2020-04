Nove omejitve na avstrijskih mejnih prehodih s Slovenijo

‼️🇦🇹🇸🇮 Avstrija z 2. 4. uvaja omejitve na mejnih prehodih s Slovenijo. Nespremenjen je režim na prehodih: Karavanke, Šentilj (avtocesta, žel postaja), Gornja Radgona, Kuzma. Prehodi Trate, Radlje, Ljubelj so odprti med 5-21 in Vič med 5-23 uro. @SLOinAUT #meja — SLOVENIAN MFA (@MZZRS) April 1, 2020

Dodaja, da ostaja nespremenjen režim na prehodih Karavanke, Šentilj (avtocesta, železniška postaja), Gornja Radgona in Kuzma. Prehodi Trate, Radlje, Ljubelj so odprti med 5. in 21. uro ter Vič med 5. in 23. uro. Nove omejitve na avstrijskih mejnih prehodih sodijo v sklop avstrijskih ukrepov v okviru prizadevanj za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

V Avstriji so doslej okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 10.387 ljudeh, največ na Tirolskem. Skupno so v državi izvedli več kot 55.800 testov na okužbo. Zaradi koronavirusne bolezni covid-19 so v sosednji državi, po poročanju avstrijskih medijev, doslej zabeležili 146 smrtnih primerov, piše STA.