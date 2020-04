Po Bohinjskem jezeru se je vozil kar z vodnim skuterjem

prihiteli so redarji in policisti

Včeraj so policisti in občinski redarji obravnavali moškega, ki se je po Bohinjskem jezeru znotra vozil s skuterjem.

Fotografija je simbolična. Foto: Reuters Policiste je na pomoč poklical nadzornik Triglavskega narodnega parka. Po Bohinjskem jezeru se je namreč vozil moški z vodnim skuterjem. Medtem ko so ga zaradi kršitev plovbe po jezeru obravnavali občinski redarji, so policisti obravnavali kršitev odloka o prepovedi gibanja izven občine bivanja. S kršitvijo odloka bodo policisti seznanili zdravniški inšpektorat.

Po Bohinjskem jezeru se ni dovoljeno voziti s plovili na motorni pogon, izjema je tamkajšnja turistična ladja z električnim pogonom.

Nadzor o gibanju znotraj občine prebivanja tudi na avtocestah

"Že danes in preko celega vikenda bodo policisti poostreno preverjali, ali ljudje spoštujejo prepoved gibanja in zbiranja. Razumemo, da so prepovedi neprijetne, še posebej v teh prvih pomladnih dneh, ko lepo vreme kar kliče k druženju in gibanju na prostem, pa vendar je njihovo spoštovanje izjemnega pomena za dobro vseh. Nadzor se bo izvajal tudi na avtocestah, državnih in lokalnih cestah," opozarjajo policisti.

Odlok do nadaljnjega prepoveduje:

- gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,

- dostop na javna mesta in površine,

- gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.