Kot so sporočili z Zavoda za kulturo Bled, ki upravlja Blejski grad, se trend naraščanja obiska nadaljuje tudi letos. V prvih šestih mesecih je grad obiskalo skoraj 186 tisoč ljudi, kar je 12 odstotkov več kot v prvem lanskem polletju. 16 odstotkov obiskovalcev je bilo Slovencev, 13 odstotkov Korejcev in deset odstotkov Američanov. Sledijo Madžari, Italijani, Nemci, Hrvati, Britanci in Poljaki.

Večno zvestobo si je na Blejskem gradu obljubilo 16 parov

55 odstotkov je bilo individualnih gostov, 36 odstotkov jih je na ogled prišlo v organiziranih skupinah, devet odstotkov obiskovalcev pa je imelo vnaprej rezervirano mizo v restavraciji. V zavodu so zadovoljni tudi z dosedanjo sezono poročnih dogodkov, saj se je v prvi polovici leta na gradu poročilo 16 parov.

Zelo dober obisk gradu se je nadaljeval tudi julija. Tako je do 1. avgusta grad obiskalo skoraj 242 tisoč ljudi. Lani so v celotnem letu na gradu našteli 412 tisoč obiskovalcev, v predkoronskem letu 2019 pa 570 tisoč. Takrat so že začeli razmišljati, kako preprečiti veliko gnečo na gradu ob določenih dnevih in urah. Vendar je nato leta 2020 obisk gradu zaradi pandemije strmoglavil in postopoma okreva. V pokoronskem letu 2022 je že dosegel številko 300 tisoč.

Lani zaživela prodaja vstopnic prek spleta

Kot je ocenila direktorica Zavoda za kulturo Bled Lea Ferjan, je zdaj obisk obvladljiv. Število obiskovalcev je primerno in se razporedi čez dan. Posebni ukrepi za upravljanje obiska tako doslej niso bili potrebni.

Pripravili pa so se na ponoven morebiten porast obiska v prihodnje, zato so že lani uvedli elektronsko prodajo vstopnic, ki omogoča rezervacijo obiska gradu po urah. V prvi polovici letošnjega leta so na spletni strani Blejskega gradu kupili 5,5 odstotka vstopnic, spletno prodajo pa bodo spodbujali še naprej.

Prihodki rastejo, na mizi spet projekt grajskega dvigala

Zavod za kulturo Bled skrbi tudi za krepitev ponudbe na gradu s pripravo različnih občasnih razstav in dogodkov. Izkazalo se je, da ti privabijo tudi veliko Slovencev. Hkrati na ta način podaljšujejo turistično sezono, saj je ob koncih tedna v nižji sezoni leta obisk gradu enak obisku v poletni sezoni. Podaljšuje se tudi čas trajanja obiska gradu. "Prizadevamo si, da bi se instantni obisk gradu spremenil v pravo, poldnevno ali celodnevno doživetje in prispeval k podaljšanju bivanja na Bledu," je povedala Ferjanova.

Ob ponovni rasti prihodkov v Zavodu za kulturo Bled oživljajo projekt grajskega dvigala in začenjajo priprave sanacije hišne kanalizacije na relaciji Bledec–Blejski grad. Jeseni se bodo lotili tudi priprave gradu na postavitev nove muzejske razstave, pri čemer bo najbolj zahtevna obnova lesenih oken. Gradbena dela se bodo izvajala tudi na vstopni točki.