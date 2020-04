Kot je poudarila predsednica ZSSS Lidija Jerkič, so bile nekatere pripombe sindikatov v prvem zakonskem svežnju sicer upoštevane, na primer uveljavitev zakona za nazaj, ki bo rešila težave tistih, ki so utrpeli posledice že takoj ob razglasitvi epidemije, državno subvencioniranje delovnega časa in prevzem plačila nekaterih prispevkov.

Jerkičeva: Nujna je takojšnja pomoč vsem, ki so ali bodo izgubili zaposlitev

Kljub pozivom z različnih strani so ostale brez ustreznih rešitev številne skupine zaposlenih in tudi brezposelnih, vrsta institutov pa je nedodelanih, so razočarani v ZSSS. Nujna je takojšnja pomoč vsem, ki so v teh razmerah že izgubili zaposlitev ali pa jo še bodo, tudi tistih, zaposlenih za določen čas, je poudarila Jerkičeva.

Napovedala je, da si bodo intenzivno prizadevali za izpolnitev četrtkovih obljub vlade o vključitvi vseh prezrtih v nov zakonski sveženj, ki naj bi bil že v pripravi. Hkrati bodo predlagali dodatne ukrepe, kot so znižanje DDV za osnovne življenjske artikle, zamrznitev cen hrane, sankcije za kršitve.

Kot je spomnila Jerkičeva, pravila ESS določajo, da so socialni partnerji neposredno vključeni v pripravo in sprejemanje predpisov s področja trga dela. Na fotografiji je minister za delo Janez Cigler Kralj, ki trenutno predseduje ESS. Foto: STA

V ZSSS so začudeni tudi nad informacijo, da je bila za pripravo drugega svežnja interventnih ukrepov oblikovana delovna skupina, ki pripravlja predloge s področja trga dela in varne prožnosti. To je namreč v četrtkovih Odmevih na TV Slovenija razkril ekonomist Marko Jaklič.

Sindikati opozarjajo na pomen dialoga v okviru ESS

"Ugotavljamo, da zahteve po vzpostavitvi ustaljenega socialnega dialoga prek ekonomsko-socialnega sveta ne zaležejo. Razlogi, zakaj vlada ignorira vlogo in pomen socialnih partnerjev, socialni dialog in s tem tudi predloge sindikatov, nam niso znani," je navedla Jerkičeva.

Ob tem je opozorila, da nikakor ne bodo privolili v to, da bi bile trenutne razmere izgovor za kakršenkoli enostranski poseg v delovno zakonodajo oziroma pravice delavcev. "Rešitve, ki vplivajo na trg dela, so se vedno sprejemale v tripartitnem dialogu, zato so bile kvalitetne in so upoštevale vse vidike dela," je poudarila.

Kot je spomnila, pravila ESS določajo, da so socialni partnerji neposredno vključeni v pripravo in sprejemanje predpisov s področja trga dela. Prav zato ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, ki trenutno predseduje ESS, pozivajo, naj "nemudoma zagotovi, da se ta pravila tudi spoštujejo, in poskrbi, da smo tudi sindikati aktivni deležnik pri pripravi zakonskih predlogov". "Če smo še nekoliko razumeli hitrost priprave v četrtek sprejetega paketa, v nadaljevanju na to nismo več pripravljeni," je sklenila predsednica ZSSS.