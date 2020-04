Janez Janša: Gledate prvi del nadaljevanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni zbor danes na izredni seji obravnava predlog zakona, s katerim vlada državljanom in gospodarstvu ponuja za tri milijarde evrov pomoči za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa. Poslancem ga je predstavil premier Janez Janša, ki je dejal, da gre za prvi del nadaljevanke. "Vlada že pripravlja drugi paket," je dejal.

Predlog zakona predvideva finančno pomoč za podjetja, katerih poslovanje je zaradi epidemije okrnjeno ali celo ustavljeno, vključuje pa tudi širok nabor drugih upravičencev – od delavcev in upokojencev do samozaposlenih, študentov, družin in prejemnikov denarne socialne pomoči, ki bodo prejeli poseben solidarnostni dodatek, piše STA.

Podobnega zakona DZ do zdaj še ni sprejemal. "V njem je polno interventnih ukrepov, kakršnih nobena vlada do zdaj v normalnem tržnem gospodarstvu ni nikoli predlagala," je dejal premier Janez Janša.

Stanje v zdravstvu je kritično

Povedal je, da smo epidemijo sprva podcenjevali, in spomnil na deset tisoče mrtvih, ki jih je virus do zdaj že zahteval po svetu. Veliko ljudi je umrlo tudi v soseščini in tudi pri nas je virus zahteval že več življenj, kot je bilo mrtvih med pripadniki vojske in civilne zaščite v času osamosvojitvene vojne, je dejal. Število okuženih v Sloveniji se medtem približuje številki tisoč.

Opozoril je, da zmogljivosti slovenskega zdravstva že v normalnih razmerah niso zadoščale, zdaj pa je stanje kritično. Vlada si zato prizadeva, da bi te zmogljivosti v prihodnjih tednih zadoščale za pomoč tistim, ki bodo zaradi virusa potrebovali bolniško posteljo in intenzivno nego, je dejal.

Zakon prinaša najbolj nujne ukrepe za to, da se epidemija zajezi. "Trenutno je še nismo," je dejal Janša in dodal, da vlada poskuša z njim tudi vzpostaviti finančno blazino, ki bo Sloveniji omogočila, da za čas po epidemiji ohrani potenciale, ki jih ima v ljudeh, gospodarstvu, kulturi, znanosti ...

Vlada se zaveda, da danes obravnavani zakon ni popoln, zato že pripravlja drugi paket ukrepov, s katerim se bo predvsem poskušalo reševati vprašanje likvidnosti v slovenskem gospodarstvu. Del tega paketa bodo tudi popravki današnjega zakona, je odgovoril tistim, ki opozarjajo, da je marsikoga prezrla. "Dobili smo veliko število pripomb, veliko je upravičenih," je dejal, poroča STA.

Pripravili bodo tudi paket številka tri

"Pripravili pa bomo tudi paket številka tri, v katerem boste morali določiti izhodno strategijo, potem ko bo vlada sprejela sklep, da je epidemije konec," je nadaljeval. Kdaj se bo to zgodilo, ne ve nihče, je pa Janša omenil jesen, ko bi po napovedih Evropske komisije lahko našli cepivo.

Če bo cepivo res na voljo jeseni, potem lahko optimistično pričakujemo, da bodo javnofinančne posledice tega tri milijarde evrov vrednega paketa ukrepov razpršene na od 20 do 25 let. V nasprotnem primeru se bomo vrnili v čas pred 20 leti, ko še nismo bili v evropski družini in smo morali skrbeti predvsem sami zase, je opozoril.

Poslance je pozval k sodelovanju in priznal, da je vlada razmišljala o možnosti, da bi prenesla pooblastila iz DZ nase, kar ji omogoča ustava. Za to se ni odločila, je dejal in menil, da pa mora biti DZ operativen. "Če bo kdo od nas pozitiven, boste morali vsi v izolacijo," je posvaril, še navaja STA.