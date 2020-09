Covid-19: med Slovenci kroži nevarna laž iz države z visoko umrljivostjo

Tudi slovenski nasprotniki nošnje zaščitnih mask in drugih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa imajo novo rešilno bilko, s katero v zadnjem tednu na spletu mahajo v podporo svojim argumentom. Kanada je sprejela nov zakon, po katerem je uveljavljanje tovrstnih ukrepov nezakonito in kaznivo, trdijo. V resnici gre za "zakon" marginalne spletne skupnosti z ambicijami po ustanovitvi lastne države.

"8. septembra je bil sprejet kanadski zakon, ki veleva, da gre za zločin, ki se kaznuje, v primeru uveljavljanja C-19 oz. koronaukrepov, kot so zahteva za nošenje mask, socialno distanco, karanteno ter cepljenje v Kanadi."

To je zapis, ki ga v zadnjih dneh na družbenem omrežju Twitter širijo slovenski uporabniki, najdemo pa ga predvsem v komentarjih pod objavami s članki o novem koronavirusu.

Pri bralcu, ki se ne poglobi v iskanje virov, lahko te besede ustvarijo vtis, da se oblastem v Kanadi, eni najbolj demokratičnih držav na svetu, ukrepi za zajezitev koronavirusa, kakršne imamo tudi v Sloveniji, zdijo neustrezni oziroma pretirani.

V Kanadi so do zdaj potrdili nekaj več kot 136 tisoč primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 9.171 ljudi. Na fotografiji predsednik kanadske vlade Justin Trudeau z zaščitno masko. Foto: Reuters

Če zapisu sledimo do izvora, ugotovimo, da to ne drži. Ukrepi so v Kanadi še kako aktivni. V provinci Quebec so dva dni po nastanku zgornjega zapisa med drugim uzakonili denarne kazni za posameznike, ki na krajih, kjer je to obvezno, ne bodo nosili mask.

Kanada je med vsemi državami na svetu sicer na visokem 11. mestu po deležu smrti ljudi, pri katerih so potrdili okužbo s koronavirusom. Umrlo jih je 9.171 od nekaj več kot 136 tisoč, kar pomeni 6,7-odstotno smrtnost.

Gre za zakon "Kanate" in ne Kanade

Pobuda za izvirni zapis prihaja iz skupnosti Republika Kanata, ki jo vodi nekdanji duhovnik in razmeroma znani kanadski teoretik zarot Kevin Annett.

Republika Kanata je samooklicana neodvisna država znotraj Kanade, ki zakone sprejema v imenu kanadskega ljudstva, trdijo na spletni strani.

Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Kevin Annett je po izobrazbi antropolog. Med letoma 1990 in 1997 je bil protestantski duhovnik, vendar je ta položaj zapustil zaradi pritožb vernikov o njegovi homofobiji.



Kasneje se je posvetil boju za pravice avtohtonih prebivalcev Kanade (tako imenovanih kanadskih Indijancev), a so ti zaradi njegovih radikalnih stališč in zahajanja na teren teorij zarot od njega zahtevali, naj preneha govoriti v njihovem imenu.

Čeprav se predstavljajo kot legitimna "država", gre za marginalno skupnost z majhnim digitalnim odtisom.

Profilom Republike Kanate na družbenih omrežjih sledi nekaj sto ljudi, še največ sledilcev pa ima Annettov račun na YouTubu, nekaj več kot 14 tisoč, vendar predvsem po zaslugi njegovih preteklih objav s teorijami zarot o masovnih pobojih otrok s strani globalne elite in Vatikana.

Kljub temu je imela lažna trditev o novem kanadskem zakonu, ki domnevno kriminalizira zaščitne ukrepe, ogromen doseg, za kar so poskrbele predvsem številne skupnosti na družbenem omrežju Facebook, ki nasprotujejo nošnji mask in drugim preprečevalnim ravnanjem, ki so namenjena izboljšavi epidemiološke slike.