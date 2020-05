Kdo je znanstvenica, ki trdi, da pozna resnico o koronavirusu in "načrtu"

Judy Mikovits je ime, ki se na spletu v povezavi s pandemijo koronavirusa v zadnjih tednih pojavlja zelo pogosto. Gre za ameriško biokemičarko in glavno zvezdo kontroverznega dokumentarnega filma Plandemic, ki domnevno razkriva mračno ozadje epidemije bolezni covid-19. Film, v katerem kar mrgoli neresnic in prikrojenih dejstev, diskreditirano znanstvenico prikazuje kot žrtev velike zarote.

Kaj je Plandemic?

Plandemic je naslov 26 minut trajajočega videoposnetka, ki v slogu dokumentarnega filma naniza več že mnogokrat ovrženih teorij zarot o aktualni epidemiji koronavirusa sars-cov-2 oziroma bolezni covid-19 in iskanju načinov za zdravljenje oziroma preprečevanje okužb.

Film je posnet v obliki intervjuja z ameriško biokemičarko in nekdanjo znanstveno raziskovalko Judy Mikovits, ki je v preteklosti sodelovala pri raziskavah virusa HIV in drugih retrovirusov, v zadnjih letih pa se je pridružila vrstam aktivistov, ki nasprotujejo (obveznemu) cepljenju.

Prizor iz intervjuja z Judy Mikovits, okrog katerega se vrti film Plandemic. Ta je sicer posnet precej profesionalno, zaradi česar je v očeh dela gledalcev najverjetneje videti bolj verodostojen in prepričljiv. Toda kdor si bo vzel čas za kritično preverjanje dejstev, ki jih navaja Mikovitseva, bo lahko ugotovil, da jih mnogo sloni na napačnih informacijah in polresnicah oziroma niso podkrepljena z dokazi. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Do zdaj je film Plandemic, ki je po zagotovilu produkcijske ekipe zgolj uvod v daljši dokumentarec, ki izide letos poleti, na spletu zbral že več deset milijonov ogledov. Ker širi zavajajoče in morda nevarne informacije, so prikazovanje filma začeli blokirati Facebook, YouTube in Twitter. Avtorji so sicer našli druge platforme, ki dovolijo njegovo objavo, ogledati pa si ga je mogoče tudi na uradni spletni strani.

Ime filma namiguje, da je bila epidemija koronavirusa načrtovana. "Načrt" medtem razkriva verodostojnost informacij, podanih v filmu.

Plandemic je sicer skovanka angleških besed "plan", kar v slovenščini pomeni načrt, in "pandemic", kar pomeni pandemija. Ime filma namiguje, da je bila epidemija bolezni covid-19 načrtovana.

Šlo naj bi za zaroto farmacevtske industrije, proizvajalcev cepiv, vladnih agencij ZDA za zdravje in nadzor nad zdravili. Prste imata zraven tudi ameriški imunolog Anthony Fauci in pa seveda Bill Gates, ki je leta 2015 opozarjal, da je svet preslabo pripravljen na morebitno pandemijo, trdijo ustvarjalci filma.

V zadnjih mesecih je eksplodirala priljubljenost videoposnetka predavanja TED Talk ameriškega milijarderja Billa Gatesa iz leta 2015, v katerem je posvaril pred morebitno globalno pandemijo. Gates je takrat opozoril, da je zelo verjetno, da bodo naslednji množični pobijalci ljudi prej virusi kot izstrelki in da svetovne vlade te grožnje, ki se je materializirala v epidemiji koronavirusa, ne jemljejo dovolj resno. Videoposnetek nekateri zdaj sicer vidijo kot dokaz, da je Gates v resnici zrežiral epidemijo koronavirusa, da bi zaslužil s cepivi, katerih razvoj financira njegova dobrodelna organizacija.

"Načrt" iz naslova je opisan v 19. minuti filma: "Cilj je preprečevati zdravljenje, dokler ne bodo okuženi vsi, potem pa ljudem vsiliti cepivo."

Ta trditev je logični nesmisel, saj cepiva, če bi bili okuženi vsi, ne bi potreboval nihče. Toda podobnih zavajanj, na katera so med drugim opozorili pri Science Magazine, eni od najbolj spoštovanih znanstvenih publikacij na svetu, v medijih The New York Times in Washington Post ter na vodilnem portalu za preverjanje informacij Snopes, je v zgodbi, ki jo je v dokumentarcu Plandemic napletla Judy Mikovits, precej.

Kdo sploh je Judy Mikovits?

Judy Mikovits trdi, da je bila sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja kot laboratorijski tehnik del ekipe ameriških znanstvenikov, ki je izolirala virus HIV iz krvi in sline pacientov. Revija Science Magazine v preverjanju njenih trditev medtem navaja, da ni nobenih dokazov, da je bila Mikovitseva del tiste ekipe. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Danes 62-letno Judy Mikovits, ki ima doktorat iz biokemije, film Plandemic opisuje kot eno od najbolj prepoznavnih in uspešnih znanstvenic na svojem področju, a dejstvo je, da je bila ne le širši javnosti, temveč tudi znanstveni skupnosti razmeroma neznana vse do leta 2009.

Znanstvenica je takrat med delom na zasebnem znanstvenem inštitutu Whittemore Peterson v ZDA skupaj z ducatom sodelavcev odkrila domnevno povezavo med retrovirusom XMRV in kronično utrujenostjo pri ljudeh. Izsledke raziskave so objavili v znanstveni študiji, ki jo film Plandemic opisuje kot bombastično.

Študijo je znanstvena publikacija Science Magazine leta 2011 umaknila. Izkazalo se je namreč, da rezultatov raziskave drugi znanstveniki niso mogli ponoviti. To pozneje ni uspelo niti prvotni ekipi raziskovalcev na čelu z Mikovitsevo.

Judy Mikovits nobenega znanstvenega članka ni objavila že od leta 2012. Kljub temu, da so ji dokazali nasprotno, o tem pa se je z novo raziskavo prepričala tudi sama, še naprej trdi, da je retrovirus XMRV krivec za številne človeške bolezni. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Mikovitseva se je, domnevno zaradi vprašljivih metod pri izvedbi umaknjene študije, leta 2011 tudi sprla z vodstvom inštituta Whittemore Peterson in bila odpuščena. Ker laboratoriju ni vrnila opreme in dokumentov, so jo prijavili policiji, ta pa je izdala nalog za njeno aretacijo.

V filmu Plandemic 62-letnica sicer opisuje, da so jo aretirali brez naloga in brez vsakršnih obtožb, a to ne drži. Obtožbe so bile pozneje umaknjene, ker so bili lastniki inštituta Whittemore Peterson tudi sami predmet preiskave zaradi drugih, nepovezanih nezakonitih dejavnosti.

Znanstvenica v filmu trdi, da je materiale iz laboratorija, zaradi katerih so jo aretirali, nekdo podtaknil v njeno hišo. A sodni zapis iz novembra 2011 razkriva, da jih je Mikovitsevi v resnici prinesel nekdanji sodelavec, temu je to naročila.

Pozneje je Mikovitseva postala aktivistka proti obveznemu cepljenju in se vrnila k svoji ovrženi raziskavi o retrovirusu XMRV, za katerega je med drugim trdila, da povzroča avtizem, raka, Parkinsovo bolezen, multiplo sklerozo. Trdila je tudi, da proizvajalci cepiv vanje na skrivaj dajejo retroviruse, zaradi česar cepiva postajajo vse bolj nevarna. Zaradi teh navedb, za katere je dokaze po večini iskala v drugih umaknjenih študijah, je bila v znanstveni skupnosti deležna številnih kritik, a vztraja pri tem, da sta se proti njej zarotili tako farmacija kot tako imenovana globoka država. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Kaj pomeni, da zaščitne maske "aktivirajo" koronavirus?

Facebook je film Plandemic blokiral predvsem zaradi navedbe Judy Mikovits, da nošnja zaščitnih mask ljudi v resnici ogroža še bolj, saj naj bi "aktivirale" koronavirus. Kaj natanko misli s tem, Mikovitseva v filmu ne pojasni. Dokazov, da bi se kaj takšnega res lahko zgodilo, ni.

Mikovitseva v filmu med drugim navede še nekaj trditev:

- Virus Sars-CoV-2 je bil narejen umetno in načrtno. Prevladujoče mnenje znanstvenikov je, da je novi koronavirus skoraj zagotovo posledica naravnih mutacij in ne (načrten) laboratorijski eksperiment. Pomembna beseda je "skoraj" – znanstveniki namreč priznavajo, da je za zdaj še nemogoče s popolno gotovostjo trditi, da virus ni nastal kako drugače, a da vse kaže, da je najverjetneje naravnega izvora.

Teorija, da je koronavirus sars-cov-2 najverjetneje plod dela narave, je dodatno potrditev dobila 6. maja, saj so znanstveniki pri netopirjih odkrili nov koronavirus, ki si s povzročiteljem bolezni covid-19 deli več kot 93 odstotkov genskega materiala. Še več, novoodkriti koronavirus ima tudi eno od ključnih lastnosti, zaradi katere skeptiki virus sars-cov-2 obtožujejo, da ni mogla nastati nikjer drugje kot v laboratoriju. Foto: Getty Images

- Cepljenje proti gripi poveča možnost za okužbo z novim koronavirusom za 36 odstotkov. Nihče ne ve, v kateri znanstveni študiji je Mikovitseva dobila to številko. Tista, na katero se opira pri tej navedbi, velja za sporno, saj njenih rezultatov ni bilo mogoče ponoviti, obenem pa obravnava druge koronaviruse, ne novega, ki povzroča bolezen covid-19. Mikovitseva obenem tudi trdi, da vsa cepiva proti gripi vsebujejo koronaviruse, kar prav tako ni res.

- Anthony Fauci, ameriški imunolog številka ena, je zrežiral vso pandemijo. Judy Mikovits Fauciju, ki je že štiri desetletja svetovalec Bele hiše na področju nalezljivih bolezni, od leta 1984 pa tudi direktor Ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni, očita prikrivanje, a ni jasno, česa, in "plačevanje", a ni jasno, komu.

Anthonyja Faucija, ki je podobno kot Bill Gates v zadnjih dveh mesecih postal predmet številnih teorij zarot, dokumentarni film Plandemic gledalcu naslika kot največjega negativca, a za nobeno trditev ne predstavi konkretnega dokaza oziroma utemeljitve. Foto: Reuters

- Hidroksiklorokin, zdravilo za bolezen covid-19, poskuša farmacija pomesti pod preprogo. Ne samo, da trenutno ni trdnih dokazov, da hidroksiklorokin resnično deluje oziroma da lahko pozdravi bolezen covid-19, namigovanje o prikrivanju tega morebitnega zdravila je zavajajoče. Trenutno se namreč nadaljuje več kot 180 kliničnih študij, ki se trudijo ugotoviti njegovo uporabnost.

Eno od glavnih sporočil filma Plandemic je, da želi predvsem ameriška farmacevtska industrija zaslužiti s pandemijo koronavirusa, zato domnevno prikriva učinkovitost obstoječih zdravil, da bi lahko patentirala nova in jih drago prodajala bolnikom z boleznijo covid-19.

Foto: Reuters

Film Plandemic domneva, da gre zato zagotovo za veliko zaroto, v katero so v ZDA med drugim vključena farmacevtska podjetja in agencija za nadzor nad prehranskimi izdelki in zdravili (FDA).



Ustvarjalci filma pri tem pozabljajo, da zarota pravzaprav ni potrebna, saj je sistem za prodajo zdravil v ZDA dobesedno zgrajen tako, da farmacevtskim podjetjem omogoča zakonito navijanje cen.



Dober primer je podjetje Gilead Sciences, ki izdeluje remdesivir (na fotografiji zgoraj), obetavno eksperimentalno zdravilo za bolezen covid-19. Sredi prejšnjega desetletja so svoje uspešno zdravilo za hepatitis C, sovosbuvir, pod blagovno znamko Sovaldi v ZDA prodajali za tisoč dolarjev na tableto oziroma tudi do petkrat dražje kot v nekaterih drugih državah.

