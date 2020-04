Velika Britanija po številu mrtvih vse bolj podobna Italiji

V Južni Koreji danes prvič od začetka epidemije novega koronavirusa niso zabeležili novega primera lokalne okužbe. V avstralskem glavnem mestu pa trenutno ne beležijo nobenega primera okužbe z novim koronavirusom.

Foto: Reuters

V Južni Koreji so prvi primer okužbe z novim koronavirusom zabeležili že 20. januarja. V začetku februarja so nato že sprejeli prve ukrepe in potnikom iz kitajske province Hubei prepovedali vstop v državo. Do danes so v Južni Koreji zabeležili 10.765 primerov okužbe, umrlo pa je 247 ljudi.

Nevarnosti še ni konec

Velike zasluge za uspešno zajezitev širjenja virusa gre v Južni Koreji pripisati množičnemu testiranju in kulturi nošenja mask, ki je v azijskih državah bolj razvita. A južnokorejski zdravniki opozarjajo, da nevarnost ni mimo, da se bo virus prav zagotovo vrnil. Ljudi zato pozivajo, naj še naprej vzdržujejo socialno distanco, se ne zbirajo v večjih skupinah in ostanejo doma, kolikor je to mogoče.

V glavnem mestu Avstralije so virus izrinili

Še ena dobra novica pa prihaja iz Avstralije, natančneje iz Canberre, ki ima 426 tisoč prebivalcev. Do zdaj so zabeležili le 106 primerov in tri smrti. V četrtek je zaradi koronavirusa okreval še zadnji oboleli, tako da v tem predelu države za zdaj ne beležijo primerov koronavirusa. V Avstraliji so sicer okužbo z novim koronavirusom do zdaj potrdili pri 6.752 ljudeh, 91 jih je umrlo.