Zadnji podatki: 11 novih okužb, umrla še 2 bolnika #vŽivo

V sredo so v Sloveniji opravili 1.252 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili še 11 novih okužb, skupaj 1.429. Umrla sta še dva bolnika z boleznijo covid-19, skupaj do zdaj 91.

V bolnišnicah je 63 bolnikov, kar je deset manj kot dan pred tem. Na intenzivni negi se zdravi 22 bolnikov, trije manj kot dan prej. V domačo oskrbo so včeraj odpustili tri osebe, je na spletu objavila vlada. Skupaj so do zdaj opravili že 52.948 testiranj.

Na Siol.net prenašamo izjavo za medije o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom, na kateri sodelujejo notranji minister Aleš Hojs, minister za delo Janez Cigler Kralj, vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojana Beovič ter vladni govorec Jelko Kacin.

V Nacionalni raziskavi o razširjenosti COVID-19 je bilo do 29. aprila izvedenih skupno 1252 testiranj, samo včeraj pa 29 testiranj. Pri 1 osebi (skupno) je bila potrjena okužba. Povabilo v raziskavo je po zadnjih podatkih sprejelo 1370 ljudi, odvzeli pa so 1291 vzorcev.

V primerjavi s sosednjimi pokrajinami smo zelo uspešni

V Sloveniji imamo občutek, da se epidemija končuje in da je vse hudo za nami, je uvodoma povedala vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojana Beovič. Veseli jo, da je teh radikalnih ukrepov konec, a jo skrbi, kakšno bo naše življenje v prihodnje, ali se bomo lahko navadili živeti na nov način in epidemijo držali pod kontrolo.

Če primerjamo situacijo v Sloveniji s situacijo v Lombardiji in Furlaniji Julijski Krajini, vidimo, da smo pri nas prihranili precej življenj. Smrtnost je bila v Lobardini in Furlaniji bistveno večja kot pri nas. Za to smo zaslužni vsi, vsak od nas, ki je uspel, da okužbe ni prenesel naprej, je povedala.

Od 11. maja javni potniški promet

Slovenija je med najuspešnejšimi državami v spopadanju z epidemijo novega koronavirusa. To nam je uspelo skupaj, ker smo ukrepe pravočasno sprejeli, ker so bili ustrezni in ker smo se jih ustrezno držali, je uvodoma povedal vladni govorec Jelko Kacin.

Takoj, ko se zagotovijo varni pogoji, se bodo ponovno pričele izvajati posamezne zdravstvene storitve v javnih zavodih in pri koncesionarjih. Od 4. maja naprej se lahko odprejo vse trgovine, z izjemo velikih trgovskih centrov. Prav tako se lahko začnejo športni treningi v nekontaktnih športnih disciplinah. S 4. majem se lahko zažene tudi gostinska in turistična ponudba na odprtih površinah na prostem, ob upoštevanju ustreznih pogojev. Ostala ponudba se bo zagnala postopno, skladno z uveljavitvijo t. i. korona standardov.

V pripravi so ukrepi, da bi lahko od 11. maja ponovno začeli postopno delovati tudi javni promet. Ministrica za šolstvo pa je včeraj že napovedala, da bi se 18. maja morda lahko že delno začel pouk in odprli vrtci. To bo odvisno od epidemiološke slike, je povedal Kacin.