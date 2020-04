Slovenski infektolog o covid-19: Lahko pride do nepričakovane in nenadne odpovedi dihanja

Kot je povedal Tomažič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, lahko včasih okužba pljuč pri bolnikih z novim koronavirusom poteka zelo prikrito. To ni zelo pogosto, možno pa je pri vsakemu bolniku, poroča STA.

Bolnik je v navidezno dobrem stanju in se ne zaveda, da se na pljučih dogajajo hude bolezenske spremembe. Tudi do deset dni lahko dokaj normalno funkcionira in rahlo hitrejšega dihanja ne opazi niti sam, niti ga ne opazi okolica. Zaradi navidezno dobrega stanja ni hospitaliziran in je aktiven bolj, kot bi smel biti.

Nujna je hospitalizacija

Foto: Bor Slana Nato pa pride nenadoma do dihalne stiske in odpovedi dihanja, je pojasnil Tomažič. V tem primeru je nujno potrebna hospitalizacija, in sicer v intenzivno enoto. Ker je poslabšanje tihe hipoksemije včasih zelo hitro in intenzivno, bolnik lahko umre, še preden pride v bolnišnico.

Ta oblika covida-19 je nevarna predvsem za bolnike, ki imajo na začetku relativno blago obliko bolezni in zato niso hospitalizirani, pozneje pa bolezen tiho in neopazno napreduje. Tiha hipoksemija se lahko sicer zgodi vsem bolnikom, vendar so tisti v bolnišnicah pod stalnim nadzorom in so diagnoza in potrebni ukrepi pravočasni. Spremljata se njihov srčni utrip in nasičenost krvi s kisikom. V kolikor se opazi tendenca hujšega poslabšanja, je treba bolnika prestaviti v intenzivno enoto zdravljenja. Včasih se, kljub ustreznim ukrepom, tragičnega konca ne da preprečiti tudi v enoti intenzivnega zdravljenja, je za STA dodal Tomažič.

Nevarnješa predvsem za bolnike starejše od 60 let

Po njegovih besedah je tiha hipoksemija nevarna predvsem za starejše od 60 let, za bolnike z visokim krvnim pritiskom, sladkorno boleznijo ali drugo ko-morbidnostjo in za bolnike z imunskimi motnjami. Pojav se lahko zgodi tudi pri mlajših, čeprav manj pogosto.

V Sloveniji niso opazili množičnega pojava tihe hipoksemije, ker epidemija ni zelo obsežna. Zaradi tega je možno poskrbeti tudi za starejše in ranljivejše osebe. Velik del teh je lahko v bolnišnicah, kjer se njihovo stanje redno nadzira.

Foto: UKC Maribor

Točnega vzroka ne poznajo

Kot je dejal Tomažič, točnega razloga za tiho hipoksemijo ne poznajo. Za pojav najbrž obstaja več vzrokov. S poznavanjem pato-fizioloških sprememb v pljučih pri tovrstni obliki bolezni covida-19 bi bilo tudi podporno zdravljenje lahko bolj ustrezno in učinkovito.

Opozoril je še, da je število bolnikov trenutno padlo, vendar se lahko zaradi sprostitve ukrepov pojavi drugi val okužb. Če bo število spet naraslo, bo treba biti še bolj pozoren na tiho hipoksemijo, po njegovih besedah "tiho ubijalko".