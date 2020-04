Zdravstveni delavci se bodo lahko zaščitili s podvodnimi maskami #foto

Univerzitetni klinični center Maribor (UKC Maribor) je skupaj z Univerzo v Mariboru ter podjetji Sine, Roto in drugimi partnerji razvil prototipe zaščitne opreme, ki bi jo lahko pri svojem delu z okuženimi bolniki uporabljali zdravstveni delavci in drugo osebje. V kratkem času so uspeli razviti različne prototipe predelave podvodne maske, ki jo prodaja podjetje Decathlon. Na maske je poleg filtra nameščena oprema, ki jo potrebujejo za delo, cilj pa je razviti pametno celoobrazno masko.

Cilju družbenokoristnega projekta, ki so se ga lotili, so bili v najkrajšem času izdelati prototipe, opremo nato preizkusiti v realnem okolju , nato pa s slovenskimi podjetji začeti proizvodnjo razvite zaščitne opreme, s katero bi Republiki Sloveniji omogočili samooskrbo, so sporočili iz UKC Maribor.

Odločili so se izvesti predelavo celoobrazne podvodne maske v primerno zaščitno medicinsko masko za delo s COVID-19 pacienti.

"Tovrstna rešitev je bila v osnovi zamišljena, kot zagotovitev zadostnega števila zaščitne opreme le v primeru, da bi se v slovenskem prostoru razširila pandemija v obliki, kot smo ji priča v najbolj prizadetih evropskih državah. Tako smo v zelo kratkem času izdelali več prototipov, ki bazirajo na predelavi podvodne maske, ki jih prodaja trgovsko podjetje Decathlon. Gre za model podvodne maske »EASYBREATH SUBEA«, ki je preko prilagoditvenega vmesnika nadgrajena z zaščitnim filtrom tipa P3 R ali s klasičnimi anestezijskim filtrom," spoorčajo iz UKC Maribor.

V masko je vgrajen filter. Foto: UKC Maribor

Prototipi se razlikujejo glede na področje uporabe

Do sedaj so izdelali več različnih prototipov, ki se razlikujejo glede na področje uporabe, saj je to povezano z različnimi nadgradnjami, kot je na primer dodajanje osvetlitve ali dodatnih nosilcev za drugo uporabno opremo. Na podlagi povratnih sporočil uporabnikov so opremo prilagajali.

"V tehničnem smislu je največji izziv optimiranje prostega volumna za dovod svežega zraka, izbira ustreznih zaščitnih filtrov z najmanjšim tlačnim padcem in ustrezna postavitev dodatnih zapornih ventilov, kar privede do zmanjšanja dihalnega dela uporabnika in tudi deleža CO2 v vdihanem zraku uporabnika," so pojasnili v UKC Maribor.

Decathlon za projekt doniral 200 podvodnih mask

Za pomoč pri realizaciji dela projekta so zaprosili trgovsko podjetje Decathlon, ki je sodelujočim partnerjem na projektu doniralo 200 podvodnih mask, ki bodo uporabljene za nadaljnjo predelavo in testiranje.

Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije dr. Tina Bergant je na predaji mask 28. aprila na ministrstvu za zdravje povedala, da podpira lasten razvoj zaščitne opreme in da se moramo v Sloveniji opreti na lastno znanje in proizvodnjo saj to omogoča realizacijo želene samooskrbe. Dogodka sta se udeležila tudi rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič in strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Matjaž Vogrin.

Maska omogoča nadgradnjo z opremo, ki jo potrebujejo zdravstveni delavci pri svojem delu. Foto: UKC Maribor

Ideja je razviti pametno celoobrazno masko po meri uporabnika

Prorektor Univerze v Mariboru Miralem Hadžiselimović je na kratko predstavil vizijo projekta razvoja slovenske celo-obrazne medicinske zaščitne maske, ki bo narejena po meri uporabnika in jo bo v končni fazi mogoče izdelati s celotno verigo slovenskih proizvajalcev, kot produkt z visoko dodano vrednostjo.

"Ideja je razviti “pametno“ celoobrazno masko, ki vključuje vso potrebno senzoriko, telemetrijo in aktuatorje, da bo olajšala delo zdravstvenim delavcem. Prav tako bo mogoče integrirati v sprednje steklo maske tudi ustrezne leče z morebitno dioptrijo uporabnika. Na koncu je zbranim na dogodku predstavil tudi zaščitni vizir, ki ga bodo slovenska podjetja pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru začela izdelovati v bližnji prihodnosti, kar je prvi korak k samooskrbi Republike Slovenije za tovrstni segment zaščitne opreme," so zapisali v UKC Maribor.

Strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin je povedal, da v UKC Maribor opravijo letno preko 500.000 zdravstvenih obravnav in pri številnih obstaja realna možnost okužbe v obliki aerosola in je prav pri takšnih primerih zanesljiva varovalna oprema nujna, so še zapisali v sporočilu za javnost v UKC Maribor.

Ob predaji podvodnih mask na ministrstvu za zdravje. Z leve proti desni na fotografiji prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., dr. Boštjan Lanišnik, dr. med., dr. Tina Bregant, dr. med., prof. dr. Zdravko Kačič, prof. dr. Miralem Hadžiselimović. Foto: UKC Maribor