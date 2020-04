Ima opozicija po desetih dneh dovolj podpisov za preiskavo poslov z maskami?

V LMŠ so sredi aprila napovedali ustanovitev preiskovalne komisije o nabavi zaščitnih sredstev v času širjenja koronavirusa. "Maske v 100.000 oz. v milijonih, množica datumov, posredniki, fototermini, kontradiktorne izjave ... Dvomi? Nejasnosti? Za vse prihodnje generacije je prav, da dvome odpravimo že danes," je na družbenem omrežju Twitter zapisala poslanka LMŠ Jerca Korče.

Dober teden zatem je predsednik LMŠ Marjan Šarec napovedal še vložitev interpelacije zoper gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Razlog so očitki na račun Počivalška o vplivu na izbiro dobaviteljev opreme, povod za napoved interpelacije pa je bilo pismo razrešenega šefa blagovnih rezerv Antona Zakrajška, ki je zanikal Počivalškove besede, da je iz samoizolacije, ko je preboleval bolezen covid-19, sam izbiral dobavitelje zaščitne opreme.

Za vložitev interpelacije LMŠ formalno potrebuje podpise desetih poslancev, kar zanje ni težava, saj jih ima stranka že sama 13. Bolj bi se lahko v primeru nestrinjanja drugih opozicijskih strank zapletlo pri ustanovitvi preiskovalne komisije, za katero potrebujejo 30 podpisov podpore.

A preiskovalna komisija bo, kot kaže, ustanovljena, saj so svojo podporo napovedali v strankah SD, ki ima enajst poslancev, Levici z osmimi in SAB s petimi poslanci. Skupaj je torej načeloma zagotovljenih 37 podpisov. Možnosti, da bi prispevali svoje podpise, ne izključujejo niti v SNS, ki ima tri poslance.

Socialni demokrati smo ob dogajanju preteklih dni napovedali podporo vsem parlamentarnim postopkom in institutom, ki bodo pripomogli k razjasnitvi domnevnih nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme, tudi preiskovalni komisiji ter poklicu k odgovornosti pristojnega ministra Počivalška prek interpelacije.Prav tako smo skupaj s strankami LMŠ, Levico in SAB podali zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ ter Odbora za zdravstvo in v prihodnje bomo kot do zdaj uporabili vse demokratične mehanizme, da se nejasnostim v zvezi z nabavo zaščitne opreme pride do dna. To je v prvi vrsti odgovornost, ki jo vse stranke – tako opozicije kot tudi koalicije – imamo do državljank in državljanov, katerim gre največja zahvala, da nam je uspelo epidemijo zajeziti.

Foto: STA

V SAB smo kot prva opozicijska stranka že v teku sprejema prvega protikoronskega megazakona v obliki dopolnila predlagali poseben parlamentarni nadzor nad porabo in dodeljevanjem javnih sredstev za krizne namene. Parlamentarni nadzor, ki smo ga predlagali, bi imel posebno zakonsko podlago in bi sproti bdel nad porabo velike količine javnega denarja. Pri tem nas v LMŠ niso podprli in je očitno, da je vprašanje, kdo predlaga nadzor, stvar političnega prestiža.Veseli smo, da so nujnost posebne oblike nadzora zdaj spoznali tudi v LMŠ, zato smo se odločili, da podpremo in sopodpišemo njihovo pobudo. Toda pri tem imamo dodaten predlog: preiskovalna komisija naj vključuje vse nabave v času epidemije bolezni covid-19 in ne zgolj nabave zaščitne opreme, kot to predlagajo v LMŠ. Prav tako opozarjamo, da je parlamentarna preiskava zlasti namenjena ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, zato v SAB pozivamo, da bi bilo bolj smiselno poiskati rešitev, ki bi netransparentno porabo javnega denarja dejansko lahko preprečila.Prav tako po razkritjih v oddaji Tarča za nas ni več dvoma, da poslanci SAB ne bi prispevali svojega podpisa pod napovedano interpelacijo zoper ministra Počivalška. Stvarem je preprosto treba priti do dna in zahtevati odgovornost tistih, ki so z javnim denarjem ravnali neodgovorno in mimo načela dobrega in skrbnega gospodarja.