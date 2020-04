Šarec izgubil boj proti vardi

Da bi omejila delovanje vard in vaških straž, je vlada Marjana Šarca konec lanskega leta pripravila spremembe zakonodaje, ki za posameznike predvidevajo tudi denarne kazni. A ta predlog nima podpore med poslanci, zato bo danes zakonodajno pot končal. V strankah so kritični, da bi lahko zakon kdo zlorabil, pa tudi, da ustrezne sankcije omogoča že trenutna zakonodaja.

Jeseni 2018 so se na spletu pojavile fotografije in videoposnetki oboroženih enot v gozdovih na Štajerskem. Skupina ljudi, ki je sebe poimenovala Štajerska varda, vodil pa jo je Andrej Šiško, je nato dobila še nekaj drugih izpostav po Sloveniji. Na drugi strani države, v Beli krajini, pa so julija nekateri domačini ustanovili t. i. vaške straže, posebne skupine, ki patruljirajo ob meji s Hrvaško.

Šarec je želel z zakonom omejiti delovanje vard in vaških straž

Šiško je bil zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve obsojen na osem mesecev zapora, država, ki jo je takrat vodila vlada Marjana Šarca, prav tako ni bila naklonjena ustanavljanju vaških straž. Da bi omejila delovanje vard in vaških straž, je zato predlagala spremembe novel zakonov o varstvu javnega reda in miru ter o nadzoru državne meje.

Prvo obravnavo je DZ opravil 28. januarja. Za predloga je takrat glasovalo 45 poslancev, 36 jih je bilo proti. Foto: Reuters

Spremembe, ki jih je pripravila Šarčeva vlada, so predvidevale visoke denarne kazni. S kaznijo 1.500 evrov bi bil na primer kaznovan posameznik, ki bi bil del skupine, ki bi nadzirala državno mejo ali policijo ovirala pri nadzoru državne meje. Nova zakonodaja bi prinesla tudi sankcije za nošenje imitacij orožja in uniform.

"Podlaga za ukrepanje že obstaja"

A predlog sprememb Šarčeve vlade bo na današnji seji državnega zbora sklenil svojo pot. V začetku marca je o predlogu razpravljal tudi parlamentarni odbor za notranje zadeve, a predlagane spremembe članov odbora niso prepričale.

V Levici tako menijo, da so v kazenskem zakoniku že zdaj vse podlage za ustrezno ukrepanje. Poslanka stranke Nataša Sukič je bila na odboru kritična, da organi države niso ukrepali že takoj. Kot je takrat dejala, gre za slepilni manever, ki ne rešuje ničesar.

Podobnega mnenja so bili tudi v nekaterih drugih strankah, poslanec SDS Zvone Černač pa je ob januarski obravnavi v DZ povedal, da so nevarnost za javni red in mir nezakoniti prehodi meje, za Šarčevo vlado pa je takrat dejal, da s tem sporoča, da so problem tisti, ki želijo pomagati ljudem, ki se čutijo ogrožene.

Že v začetku zapleti v DZ

Prejšnja vlada je želela spremembe omenjene zakonodaje v državnem zboru potrditi z nujnim postopkom, a podpore v državnem zboru za to ni imela. Nasprotovanje nujnemu postopku so takrat izrazili tudi v SDS, pomisleke o nekaterih spremembah zakonodaje pa so imeli na začetku tudi v SMC in SAB.