Šarec: Zdaj je vse jasno

"Zdaj je vse jasno. Na polno… Zdavnaj so bili zmenjeni za sodelovanje v novi vladi. V času, ko smo mi zaključevali mandat in hkrati sprejemali ukrepe, se je del naše vlade dogovarjal z novo vlado, kako se bodo peljali posli za dobavo zaščitne opreme," je danes na Facebooku zapisal nekdanji premier Marjan Šarec.

Kot je prepričan, je zdaj tudi jasno, zakaj naj bi zavrnili pomoč Tosame in drugih podjetij. "Zato, ker ni bilo prijateljev, družinskih članov ali še koga, za katerega bi se bilo vredno potruditi in mu zagotoviti avans. Zapravili so že vsaj polovico težko doseženega presežka lanskega proračuna," piše v svoji objavi.

"Oddaja Tarča, v katero dva ministra, sicer lačna kamer in fototerminov, nista upala priti. Evidentno je, da sta s tem dejanjem pokazala in povedala več, kot bi želela," piše Šarec o Zdravku Počivalšku in Mateju Toninu. Foto: STA

"Oddaja Tarča, v katero dva ministra, sicer lačna kamer in fototerminov, nista upala priti. Evidentno je, da sta s tem dejanjem pokazala in povedala več, kot bi želela. Kako je naenkrat vse drugače, ko se razkrije, kdo vse je imel prste zraven pri takšnih in drugačnih dobavah. Maske (in to FFP2) na prvi seji vlade so bile uvertura v enomesečno dogajanje.

Če je opreme tako kronično primanjkovalo, zakaj potem cel kup ponudb ni bilo pregledanih? Pa tudi dobavljeno ni bilo tisto kar je bilo že avansirano. Veliko vprašanj se poraja. Vlada pravi, da je neprimerno vlagati interpelacije in zahtevo za parlamentarno preiskovalno komisijo v času epidemije. A bejž'te ga lomit? A res? Primerno pa je izvajati sporne posle, menjati nadzornike na RTVSLO, lomastiti po strokovnih institucijah, napadati medije, pisati depeše, se prepirati po družbenih omrežjih, kljub ministrskim funkcijam in obilici dela…," piše Šarec.

Šarec je v svojem zapisu spomnil na Darija Krajčiča, ki je odstopil zaradi kraje sendviča. Foto: STA

"Verjamem, da bo policija svoje delo opravila korektno, kljub čudnemu klicu na Zavod za blagovne rezerve. Naj samo spomnim, da je naš poslanec odstopil zaradi sendviča, generalni sekretar stranke pa zaradi telefonskega klica. Najbrž od naših trenutnih vladajočih tega ne moremo pričakovati.

Za nameček pa še skušajo preusmerjati pozornost na aktivacijo 37.a člena in podobne zadeve. Vendar žal tej vladi ne moremo verjeti več ničesar, ko nam skušajo neko stvar prodajati kot dejstvo. Za SDS je to že dolgo značilno, partnerji v tej vladi so se pa zavestno odločili za ohranjanje pozicij in s tem postajajo podobni največji koalicijski stranki. Drugo Janševo vlado je odnesla korupcija, očitno bo tudi tretjo. In potem se še najdejo taki, ki me sprašujejo, zakaj pa vendar nismo šli poleti 2018 v koalicijo z njimi? Komur danes to ni jasno, mu ne bo nikoli.

Kar ta koalicija vidi kot cvetočo pomlad, polno priložnosti, se bo kmalu spremenilo v sivo jesen. Za njih, seveda," je sklenil Šarec v svoji objavi na Facebooku.