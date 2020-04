Geneplanet: Izbrani smo bili zaradi zmožnosti zagotoviti dovolj zaščitne opreme ustrezne kakovosti

V družbi Geneplanet so v odzivu na navedbe, da je gospodarski minister Zdravko Počivalšek pri zavodu za blagovne rezerve posredoval, naj sklene posel s to družbo, poudarili, da so bili izbrani zato, ker so v zadovoljivem roku zmožni zagotoviti ustrezno kakovostno in zadostno količino opreme. Enako opremo dobavljajo tudi v druge države, so zatrdili.

V četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija so namreč navedli, da je minister za gospodarstvo marca posredoval pri zavodu za blagovne rezerve, da bi družbi Geneplanet plačali avans za dobavo medicinskih ventilatorjev, še preden je podjetje posredovalo bančno garancijo za posel, vreden osem milijonov evrov. Podjetje je bilo po navedbah v oddaji privilegirano tudi pri dobavi treh milijonov zaščitnih mask v vrednosti nekaj več kot 10 milijonov evrov, piše STA.

Sklenili pogodbo o dobavi 220 ventilatrojev

V družbi Geneplanet so v pojasnilu za STA med drugim navedli, da so 18. marca z zavodom za blagovne rezerve sklenili pogodbo o dobavi 220 ventilatorjev z dobavnim rokom 15. maj, od tega so jih doslej dostavili 90. Za izvedbo naročila so po njihovih pojasnilih prejeli avans, pri čemer so zavodu izročili bančno garancijo, ki jo lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih zavez unovči takoj.

Zavodu so doslej dobavili tudi 19.800 mask v skupni vrednosti 69.300 evrov, so zapisali in pojasnili, da so bile vse dostavljene maske "primerne, izpolnjujejo vse standarde in certifikat," poroča STA.

Ob tem so pojasnili, da so zavod za blagovne rezerve v skladu s sklepom evropske komisije zaprosili za potrdilo, s katerim bi blago, namenjeno izključno zavodu, lahko ocarinili s stopnjo nič. Omenjeni sklep, sprejet 3. aprila, namreč govori o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha covida-19. Toda zavod za blagovne rezerve se za to ni odločil, zato so za vso uvoženo opremo vnaprej plačali vse dajatve, so zatrdili.

Med drugim so dodali še, da so že leta registrirani med poslovnimi subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, in da imajo kot dolgoletni poslovni partner ene največjih kitajskih multinacionalk s področja biotehnologije obsežne izkušnje pri nakupu, logistiki in uvozu medicinskih pripomočkov in opreme, še navaja STA.