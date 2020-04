40 tisoč ljudi bo danes dobilo denar od države

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki velja od 11. aprila, kot pomoč samozaposlenim predvideva oprostitev plačila socialnih prispevkov in izplačilo mesečnega temeljnega dohodka. Enaka pomoč je predvidena tudi za kmete, družbenike in verske uslužbence, poroča STA.

Za marec bodo prejeli temeljni dohodek v višini 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov. Denar bo izplačevala finančna uprava.

Zahtevo vložilo skoraj 40 tisoč zavezancev

Foto: STA Za pridobitev pomoči je bilo treba prek Fursovega sistema eDavki oddati posebno izjavo, da zaradi epidemije ne morejo opravljati svoje dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Do zdaj je takšno izjavo vložilo 39.672 zavezancev, so za STA pojasnili na Fursu.

Tisti, ki so vlogo oddali do 18. aprila, lahko nakazilo pričakujejo danes. Gre za več kot 30 tisoč upravičencev. Preostali bodo denar prejeli v enem od prihodnjih nakazil, ki sta predvideni do 10. maja in 10. junija.

Kdo je upravičen do pomoči?

Do pomoči so v skladu z veljavnim zakonom upravičeni tisti, ki so marca utrpeli vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem oz. v aprilu ali maju vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem.

Medtem pa je vlada v potrditev v DZ poslala predlog spremembe pogojev, in sicer naj bi bili do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki letos upadli za več kot deset odstotkov glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oz. 2020, se bodo upoštevali povprečni mesečni prihodki.

Drugi sveženj interventnih ukrepov začenja pot v DZ

Odbor DZ za finance bo danes za potrditev na plenarni seji pripravil drugi sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa. Med drugim bo država jamčila za posojila, ki jih bodo podjetja potrebovala za oživitev proizvodnje. Na dnevnem redu seje je tudi predlog popravkov prvega svežnja ukrepov, ki že velja, poroča STA.