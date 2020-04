Maja bi se lahko odprle meje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnji teden se bo minister sestal s hrvaškim gospodarskim ministrom, pogovarjala pa se bosta o tem, kako bi lahko izgledala poletna sezona za Slovence, ki bi radi dopustovali na Hrvaškem.

"Vse pa bo seveda odvisno od tega, kako bomo v Sloveniji in sosednjih državah nadzorovali epidemijo," je dodal Počivalšek.

V Sloveniji smo v zadjem tednu imeli manjše število portjenih dnevnih okužb kot pred tem. V četrtek so potrdili sedem novih primerov okužbe. Pomemben pokazatelj bo tudi raziskava o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji, ki poteka v teh dneh. Na tri tisoč vabil se je do včeraj odzvalo nekaj več kot tretjina, čas pa imajo do danes zvečer. Več o tem: