Neprijetna novica o koronavirusu, ki mora skrbeti tudi mlade

Iz ZDA poročajo o več primerih, ko so pri osebah zaradi okužbe z novim koronavirusom začeli nastajati krvni strdki. Ameriške zdravnike zato skrbi vse več kapi odraslih, starih med 30 in 40 let, ki so zboleli za covid-19.

Thomas Oxley, nevrokirurg v eni od bolnišnic v New Yorku, je skupaj s sodelavci obravnaval pet primerov oseb, starih pod 50 let, ki so imele blažje simptome covid-19 ali pa jih sploh niso imeli, ob tem pa jih je prizadela še možganska kap.

"Kot kaže, virus povzroča večje strjevanje krvi v velikih arterijah, kar vodi do hude kapi," je za ameriški CNN dejal Oxley.

Sedemkrat večja možnost

Foto: Reuters Po njegovih podatkih se je v zadnjih dveh tednih možnost za nenadno kap pri ljudeh v srednjem obdobju povečala kar za sedemkrat. Večina teh bolnikov pred tem ni imela zdravstvenih težav, imeli pa so le blage simptome covid-19.

Pri mladih kapi niso pogoste, predvsem pa niso pogoste v arterijah in možganih. V zadnjih 12 mesecih so v newyorški bolnišnici Mount Sinai mesečno obravnavali manj kot dva takšna primera.

Eden umrl, preostali na intenzivni negi

Kapi v velikih žilah lahko povzročijo velike poškodbe, če strdkov ne odstranijo hitro. Do zdaj je po besedah Oxleyja eden od petih pacientov umrl, preostali pa so na intenzivni negi.

Pri možganski kapi je ključnega pomena hitro zdravljenje. Ko se prekine pretok krvi in ostane blokiran več časa, povzroči velike poškodbe v možganih.

"Najučinkovitejše zdravljenje možganske kapi je odstranitev strdka, kar je treba izvesti v šestih urah," dodaja Oxley. Obravnavani primeri niso klicali reševalcev in bolnišnice, saj so imeli samo blage simptome covid-19, ob tem pa so bolnišnice močno preobremenjene zaradi hujših primerov, vendar Oxley opozarja, da mora vsak pozorno spremljati svoje stanje.

"Do zdaj smo ljudem svetovali, naj reševalce pokličejo le, če imajo težave pri dihanju ali zelo visoko vročino," še dodaja Oxley.

V ZDA se je doslej s koronavirusom potrjeno okužilo več kot 826 tisoč oseb, zaradi covid-19 pa jih je umrlo več kot 45 tisoč.