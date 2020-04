Hrvati bodo počasi odprli vrtce, šole, trgovine, Plenković z Janšo o odprtju mej za turiste

V Italiji bodo poleti predvidoma začeli testirati cepivo proti novemu koronavirusu na ljudeh. Največji izziv trenutno predstavlja množična proizvodnja cepiva. Na Hrvaškem se pripravljajo na odprtje šol, vrtcev, trgovin, ki naj bi jih odprli sredi maja. V Španiji so karanteno podaljšali do 9. maja, nemška kanclerka Angela Merkel pravi, da smo šele na začetku pandemije.

Na Hrvaškem bodo v okviru prvega vala rahljanja ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa 27. aprila omogočili ponoven zagon vrste podjetij in ustanov, je danes na seji vlade napovedal hrvaški premier Andrej Plenković. Kot piše STA, je napovedal, da bodo zaradi dobrega epidemiološkega stanja v državi postopoma, v treh korakih omogočili ponoven zagon gospodarskih in družbenih dejavnosti.

Od ponedeljka, 27. aprila, bodo lahko obratovale vse trgovine, razen tistih v nakupovalnih središčih, ki bodo lahko odprla vrata 11. maja, ko bodo sprožili tretji korak rahljanja ukrepov.

Najprej odpiranje obrti, ki nimajo neposrednega stika s potrošniki

Od naslednjega tedna bodo ob spoštovanju epidemioloških ukrepov začele delovati tudi različne obrti in storitve, ki nimajo neposrednega stika s potrošniki, kot so čevljarji, šivilje, izdelava ključev in turistične agencije. Dovoljenje za obratovanje bodo dobili tudi knjižnice, knjigarne, muzeji, galerije in antikvariati.

Uvedli bodo tudi mestni in primestni javni promet ter hitre ladijske linije med kopnim in otoki. Vrhunski športniki bodo lahko začeli trenirati, tako kot vse članske športne ekipe v najvišjih državnih ligah.

V tretjem koraku odprtje vrtce, zagon javnega prevoza ... Plenković se je v sredo po telefonu posvetovala tudi s slovenskim premierjem Janezom Janšo. Foto: Reuters

V tretjem koraku, ki je predviden 11. maja, bo znova dovoljeno zbiranje do deset oseb ob spoštovanju medsebojne epidemiološke varnostne razdalje. Odprli bodo vrtce in osnovne šole za nižje razrede kot tudi za učence, ki imajo pomočnike pri pouku. Dovolili bodo tudi praktične vaje na univerzah. Med 8. in 29. junijem bo potekala tudi državna matura, poroča STA.

Dovolili bodo medžupanijski javni prevoz ter notranji letalski prevoz kot tudi odprtje gostinskih lokalov, ki bodo lahko obratovali samo na terasah. Predvideno je tudi omejeno odprtje namestitvenih zmogljivosti. Odprli bodo narodne in naravne parke.

Plenković je tudi poudaril, da se je pogovarjal s svojimi kolegi iz sosednjih držav o možnostih odprtja meja za turiste. Med drugim sta se v sredo po telefonu posvetovala tudi s slovenskim premierjem Janezom Janšo.

Med prvimi bodo testirani prebivalci najhuje prizadetih provinc

Moči so z italijanskim farmacevtskim koncernom združila še nemško podjetja Leukocare in belgijsko Univercells, poročanje avstrijske tiskovne agencije APA povzema STA.

Foto: Reuters

"Proizvodnjo cepiva v večjih količinah bomo začeli po testiranju," je pisalo v sporočilu za javnost. Cepivo, ki so ga razvili, naj bi spodbudilo telo k proizvodnji protiteles in aktivacijo imunskih celic.

V najbolj prizadeti italijanski deželi Lombardiji so napovedali raziskavo, v okviru katere bodo preverjali imunost populacije na novi koronavirus. Rezultati bodo oblastem pomagali pri odločitvah glede sproščanja ukrepov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zdravstvene oblasti so napovedale, da bodo dnevno izvedli 20.000 testov, s katerimi bodo preverjale prisotnost protiteles. Med prvimi bodo testirali prebivalce najhuje prizadetih provinc, zdravstvene delavce, osebe v karanteni, ki kažejo simptome covida-19, in tiste, ki so bili z njimi v stiku ter druge z blažjimi simptomi. Oblasti načrtujejo, da bodo razširili testiranje na druge po 29. aprilu.

Po pisanju STA je teste za preverjanje prisotnosti protiteles v krvi izdelalo italijansko biotehnološko podjetje Diasorin. Takšni testi naj bi dokazali, da je bila oseba v stiku z virusom, to pa nakazuje na neko raven imunosti.

Vsaj 60 odstotkov populacije mora biti imune na virus Foto: Getty Images

Kljub zagotovljeni prisotnosti protiteles imunost na virus še ni v zadostni meri raziskana oz. primanjkuje podatkov. To pomeni, da oseba, čeprav ima protitelesa, ni nujno imuna na novo bolezen. Da je oseba zaščitena, so znanstveniki osnovali glede na izkušnje, ki so jih imeli s preteklimi oblikami koronavirusov. Strokovnjaki verjamejo, da mora biti najmanj 60 do 70 odstotkov populacije imune na virus za njegovo postopno izkoreninjenje, še dodaja STA.

WHO opozarja pred rahljanjem ukrepov

Foto: Reuters Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge je evropske države posvaril, naj bodo previdne pri rahljanju ukrepov, ki so jih sprejele za zajezitev covida-19. Opozoril je, da so razmere še vedno burne in tako bo še nekaj časa, piše STA.

"Samozadovoljstvo bi lahko bil naš največji sovražnik v tem času. Ne moremo si dovoliti, da verjamemo, da smo varni," je Kluge povedal na tedenski spletni novinarski konferenci. Vsako rahljanje ukrepov glede družbenega distanciranja je treba sprejeti z največjo previdnostjo in postopoma, je povedal. "Ni prehitevalnega pasu k novi normalnosti," je posvaril.

Države je pozval, naj se držijo strategij, ki upočasnjujejo širjenje koronavirusa, kot so testiranje, iskanje stikov obolelih in izoliranje. Po njegovem mnenju ni toliko vprašanje, ali bo prišel drugi val, ampak bolj, ali nas bo prvi kaj izučil in ali se bomo med valovi znali pripraviti in okrepiti sposobnosti odziva, dodaja STA.