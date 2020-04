Koronavirus: WHO pomotoma objavil, da zdravilo ni učinkovito

Študija je bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa izvedena na Kitajskem na 237 bolnikih, pri čemer jih je zdravilo prejelo 158. Njihovega stanja po navedbah študije ni izboljšalo.

Ameriško podjetje Gilead Sciences, ki proizvaja to zdravilo, je za Financial Times navedlo, da gre za nepopolno študijo, ki so jo zaključili predčasno. Njenih rezultatov zato ne bi smeli obravnavati kot znanstvenih, so poudarili v podjetju. Dodali so, da podatki še vedno kažejo na potencialne pozitivne učinke ob zgodnjem zdravljenju.

Delnice podjetja so po objavi poročila kljub temu precej padle. V ZDA sicer potekajo dodatne raziskave zdravila, prvi rezultati pa naj bi bili znani v nekaj tednih.

Uporabljali so ga tudi v Sloveniji

Zdravilo remdesivir je bilo eno prvih, ki se je začelo poskusno uporabljati za zdravljenje okužbe z novim koronavirusom. Nekaj bolnikov so z remdesivirjem že zdravili tudi v Sloveniji. Je prvo protivirusno zdravilo, za katerega je Evropska agencija za zdravila po izjemno hitrem postopku podala priporočila za uporabo v okviru programov sočutne uporabe, a le za najtežje bolnike, dodaja STA.

