Španci načrtujejo podaljšanje karantene

V Iranu je v zadnjem dnevu koronavirusni bolezni 19 podleglo 94 ljudi, skupno 5391. Z iranskega ministrstva za zdravje so sporočili, da se razmere izboljšujejo, saj beležijo padec novih primerov, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Predstavnik ministrstva za zdravje Kjanuš Džahanpur je še sporočil, da so v zadnjem dnevu potrdili 1194 novih okužb s koronavirusom, s čimer je število potrjenih okuženih naraslo na 85.996. "Trend postopnega upadanja števila okužb vztraja," je dejal Džahanpur.

V Iranu so prve primere novega koronavirusa potrdili v drugi polovici februarja. Od 11. aprila so oblasti dovolile odprtje nekaterih trgovin in podjetij, ki so bili zaprti od sredine marca, piše STA.