Trump prepoveduje priseljevanje prosilcem za zeleno karto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek pojasnil, da bo njegova začasna prepoved priseljevanja v ZDA veljala 60 dni od podpisa izvršnega ukaza, zadevala pa bo prosilce za dovoljenje za delo in bivanje oziroma zeleno karto. Trump je dejal, da želi s tem zaščititi ameriška delovna mesta.

V ZDA so delovna mesta, ki jih Američani ne želijo opravljati, kot so na primer sezonska dela na njivah in sadovnjakih. Donald Trump je dejal, da za te tujce, ki pridejo v ZDA začasno z vizumi, prepoved ne velja. Kot je dodal, bo s tem razbremenil ameriški zdravstveni sistem v času pandemije novega koronavirusa oziroma ga prihranil le za Američane, poroča STA.

Težave za ameriške državljane, ki želijo zelene karte za svoje zakonce

Ukrep po poročanju STA ne bo prinesel veliko sprememb, saj sta meji s Kanado in Mehiko praktično zaprti, poletov iz tujine pa skorajda prav tako ni več. Trumpov ukaz bo povzročil težave ameriškim državljanom, ki želijo pridobiti zelene karte za svoje zakonce. Trump je dejal, da bo po 60 dneh svoj ukaz ponovno preveril in ga v primeru potrebe podaljšal.

Za zdaj pa, kot kaže, niti sam ne ve, kako točno bo to potekalo, saj je dejal, da bodo dovoljene številne izjeme. Trump je s tvitom v ponedeljek zvečer presenetil tudi svojo vlado, kjer so začeli pravniki šele v torek pripravljati podrobnosti in pravno podlago.

Trumpove kritike ukaz ne preseneča, ampak jih bolj preseneča, da je toliko časa čakal, preden ga je napovedal, saj je izrazit nasprotnik priseljevanja že vse od predsedniške kampanje 2016.