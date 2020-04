Znanstveniki odkrili 19 novih mutacij novega koronavirusa

Kitajski znanstveniki so odkrili več kot 30 različnih mutacij novega koronavirusa, od tega 19 novih. Prvič so potrdili, da lahko pri določenih mutacijah nastane sev, ki je bolj smrtonosen od drugega. Po navedbah kitajskega centra za bioinformatiko je bilo do zdaj po svetu odkritih že 4.300 mutacij virusa sars-cov-2.

Kitajska profesorica Li Lanjuan in njeni kolegi z univerze v provinci Zhejiang so proučevali vzorce virusa, ki so jih odvzeli 11 bolnikom s covid-19 v bolnišnici v mestu Hangzhou. Odkrili so 33 različnih mutacij, od tega 19 novih, poroča STA.

"Sars-cov-2 je naredil takšne mutacije, ki lahko bistveno spremenijo njegovo patogenost," so zapisali v znanstvenem članku, objavljenem v nedeljo na spletni strani medRxiv.org. Študije sicer znanstveniki, ki niso sodelovali pri njej, še niso pregledali.

Najbolj smrtonosne mutacije virusa našli v Evropi

Najbolj smrtonosne mutacije, ki so jih našli pri bolnikih v Hangzhouu, so našli tudi pri večini bolnikov po Evropi. Manj smrtonosni sevi pa so prevladovali v delih ZDA, kot je zvezna država Washington, so ugotovili kitajski znanstveniki po poročanju časnika South China Morning Post, ki ga povzema STA.

Poleg tega so preučili tudi, kolikšno količino virusa določen sev proizvede. To so storili tako, da so celico okužili z virusom. Ugotovili so, da najbolj smrtonosni sevi ustvarijo tudi do 270-krat toliko virusa kot najmilejši. Ugotovili so, da "večja količina virusa vodi v večji delež odmrlih celic".

Rezultati njihove študije kažejo, da je raznolikost sevov novega koronavirusa "še vedno močno podcenjena", so poudarili. Ob tem so po poročanju STA opozorili, da je treba to povečevanje števila mutacij upoštevati tudi pri razvoju cepiva oziroma zdravila.

Preučili 4.300 mutacij novega koronavirusa

Po navedbah kitajskega nacionalnega centra za bioinformatiko so sicer znanstveniki po svetu preučili že več kot deset tisoč sevov, ki so vsebovali več kot 4.300 mutacij novega koronavirusa, poroča South China Morning Post.