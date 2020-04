Kako bo vlada reševala podjetja v krizi? #vŽivo

Pristojni ministri so dopoldne začeli predstavitve rešitev in ukrepov vladnega predloga drugega protikoronskega zakona, ki naslavlja likvidnostne težave podjetij zaradi ukrepov proti širjenju epidemije. Predstavili jih bodo tudi na novinarski konferenci, na kateri bodo sodelovali minister za finance Andrej Šircelj ter člani vladne svetovalne skupine za pripravo ukrepov za omilitev posledic epidemije za državljane in gospodarstvo Matej Lahovnik, Igor Masten in Ivan Simič. Prenos lahko od 11. ure spremljate v živo.