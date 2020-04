Spodbudne novice, včeraj koronavirus ni zahteval smrtnega davka #vŽivo

V Sloveniji so včeraj opravili 1.174 testov in okužbo z novim koronavirusom potrdili pri devetih ljudeh. Skupno je tako pozitivnih 1.344 ljudi. Včeraj zaradi bolezni covid-19 ni umrl nihče, število smrtnih primerov ostaja na številki 77. Več o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom lahko spremljate na novinarski konferenci, ki jo v živo z začetkom ob 11. uri prenašamo na Siol.net.

Po zadnjih podatkih imamo uradno potrjenih 1.344 okužb z novim koronavirusom, od včeraj se je število pozitivnih povečalo za devet. Do zdaj je bilo opravljenih 42.976 testiranj. Zaradi bolezni covid-19 je hospitaliziranih 87 ljudi, 25 se jih zdravi na intenzivni negi. Iz bolnišnične oskrbe so skupaj doslej odpustili 197 ljudi, od tega štiri osebe včeraj. V ponedeljek tudi ni bilo novih smrtnih žrtev virusa, število umrlih ostaja pri 77, je sporočila vlada prek Twitterja.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 20. 4. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 1174

- Št. pozitivnih: 9

- Št. hospitaliziranih: 87

- Št. oseb na intenzivni negi: 25

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 4

- Število umrlih: 0 pic.twitter.com/ofmZSdgiKH — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 21, 2020

Kot pojasnjuje Matjaž Jereb, vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, lahko ena oseba v povprečju okuži tri do štiri zdrave osebe. "Število prenosov pa je seveda odvisno od števila okuženih v sami populaciji in preventivnih ukrepov, ki smo jih na posameznih področjih že sprejeli," je na današnji novinarski konferenci uvodoma dejal Jereb.

Inkubacijska doba bolezni znaša v povprečju dva do šest dni, izjemoma je lahko daljša - tudi do 14 dni. In kljub temu, da je bolezen covid-19 podobna številnim drugim virusnim okužbam dihal, kot sta recimo gripa ali običajni prehlad, pa je zaskrbljujoč podatek predvsem ta, da novi koronavirus beleži večjo smrtnost.

Med umrlimi več moških

Infektolog Jereb je med drugim opisal najpogostejše simptome, ki kažejo na okuženost z novim koronavirusom. Med bolniki, ki kažejo znake bolezni, vodita predvsem vročina in suh kašelj. Pri bolnikih v nekoliko odmaknjenem obdobju bolezni pa gre lahko opaziti motnje voha in okusa. "V času okrevanja pa predvsem izstopa hujša utrujenost, še naprej lahko vztraja manj izrazit kašelj," pojasnjuje vodja oddelka intenzivne terapije na ljubljanski infekcijski kliniki.

Na vseh intenzivnih oddelkih v Sloveniji, se je po pojasnilih Jereba, do danes zdravilo 65 bolnikov, od tega jih je 11 umrlo. Povprečen čas, ki ga oboleli preživijo na oddelkih intenzivne terapije je deset dni.

V okoli petih odstotkih gre za hudo obliko okužbe

Kljub temu, da bolezen pri večini okuženih posameznikov poteka z manj hudo klinično sliko in jih večina ne tudi ne potrebuje bolnišničnega zdravljenja, je vseeno okoli 3 do 5 odstotkov takšnih primerov, pri katerih je potek bolezni hud.

"Težji potek bolezni napovedujejo hitro dihanje, občutek pomanjkanja zraka in potreba po dodatnem kisiku. Do poslabšanja najpogosteje pride po sedmih do desetih dneh," ocenjuje Jereb.

Težji potek bolezni je pogostejši pri moški populaciji, saj je kar dve tretjini bolnikov na intenzivnih oddelkih moškega spola. Tudi med umrlimi prevladuje moška populacija. Kot je še izpostavil infektolog, tudi starost predstavlja pomemben dejavnik tveganja, saj najvišjo smrtnost beležimo pri osebah starejših od 80 let, kar pa ne pomeni, da za boleznijo ne umirajo tudi mlajši.

"Za boleznijo covid-19 umirajo tudi mlajši in redko tudi otroci. Nihče ni varen pred okužbo in morebitnimi zapleti poteka bolezni," je poudaril Jereb.

Okoli 40 odstotkov okuženih ne kaže simptomov

Jereb je med drugim izpostavil tudi podatke iz številnih raziskav na podlagi katerih stroka ocenjuje, da ima okoli 20 do 40 odstotkov oseb brezsimptomsko okužbo in tudi takšni posamezniki prenašajo virus naprej. Kot je še dejal, sicer ni jasno koliko posameznikov bolezen preboli popolnoma brez težav. "Odgovor na to bo lahko dala populacijska raziskava, ki jo izvaja Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo," je povedal Jereb.

Kot je še povedal Matjaž Jereb, epidemija v Sloveniji še ni zaključena, a jo po njegovi oceni dobro obvladujemo. "Verjamem, da bomo trend nadaljevali tudi v naslednjih tednih, ko se bomo soočali s sproščanjem ukrepov," je izpostavil in dodal, da imamo v Sloveniji dovolj zaščitne opreme za vsa delovišča, ki zaščitni material potrebujejo.